Не называйте меня русским евреем

Я не “русский израильтянин”!

#янерусский

На нашей улице “запахло жареным”.

На 9 канале запустили целую компанию под лозунгом – “я русский израильтянин”.

Как видимо, рожают новую политическую силу для борьбы за права “русских”, секторизацию и ослабление израильского общества, ксенофобию, ненависть, страх и рабское вожделение к “сильной руке”.

Я не забыл: “Черту Оседлости”, “Черную Сотню”, погромы, “Протоколы Сионских Мудрецов”. Не забыл: Красный Террор, Михоэлса, Бабеля, Мандельштама, цвет еврейской интеллигенции уничтоженный красными. Не забыл “Дело Врачей”, “Еврейский Антифашистский Комитет” Не забыл: русские МИГи в нашем небе, русские ракеты сбивающие наших летчиков, не забыл “израильских карателей”, не забыл все резолюции ООН принятые с подачи и при поддержке. Не забыл русские Сагеры и Корнеты в Ливане и Газе, поддержку Хизбаллы и Хамаса. Не забыл все те страдания и кровь которые русские принесли на землю моей родины Украины и в другие страны бывшего СССР.

Я могу читать русских классиков, слушать композиторов и восхищаться ими, но я не русский!

Называйте меня: “Русскоязычным”, “Выходцем из СССР”, но не смейте! Слышите?! Не смейте называть меня “русским”!!!

Просьба для тех кто делится – ставьте хештэг #янерусский.

Виктор Верцнер.