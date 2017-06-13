США ужесточат антироссийские санкции

Американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий хотят ужесточить санкции против России, которые станут ответом на вмешательство РФ в выборы США, аннексию Крыма и поддержку Башара Асада в Сирии.
Об этом сообщает Dw.com со ссылкой на Reuters.
Голосование по новому пакету санкций против России состоится в среду, 14 июня.
Сенаторы заявили, что новые штрафные меры против России будут включены в законопроект о санкциях против Ирана, чтобы ускорить процесс их принятия.
«Поправки к ныне обсуждаемому законопроекту о санкциях против Ирана предусматривают сохранение и существенное расширение санкций против правительства России в ответ на нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательства в выборы и продолжающуюся агрессию в Сирии», ─ говорится в заявлении сенаторов.
Авторы законопроекта обвиняют РФ в нарушении прав человека, поставках оружия сирийскому режиму Башара Асада и вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию в США.
Также предусмотрено введение новых санкций против ключевых элементов российской экономики ─ горнодобывающей промышленности, металлургии, судостроения и железных дорог.
Кроме этого, в документ внесены положения, которые не позволят президенту отменить или смягчить санкции против России без согласования с Конгрессом.