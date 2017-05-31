Коллаборанты, вас презирают внутренне даже россияне

История с выдворением из России жены бывшего главы пресс-службы “Шахтера” Мармазова, феерично хороша.

Спасибо суду и полиции России, что набила полную пасть местных скрепов этой семейке украинофобов и коллаборантов.

Мармазов, как и положено холую, даже после депортации женушки визжит: “Не сметь оскорблять Россию, мою истЕрическую Родину”.

А ведь в этой орфографической опечатке вся суть происходящего)))

Еще раз повторяю для всей коллаборантской швали, которая осела в Москве, Крыму и ОРДЛО: “Вас внутренне презирают даже россияне. Даже те, которые кричат “Крым наш”. Вы для них не восставшие и не вернувшиеся домой. Вы предатели-болваны, которых развели как лохов. И отношение к вам есть и будет как к семейке Мармазовых”.

Сергей Запорожский