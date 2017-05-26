Как волонтеры победили российские ресурсы

В марте-апреле 2017 спикер InformNapalm Михаил Макарук, журналист Богдан Буткевич, блогеры Антон Швец и Игорь Щедрин, а также другие неравнодушные волонтеры и активисты выступили с публичной инициативой о рассмотрении угрозы национальной безопасности Украины. Волонтеры обратили внимание на то, как Яндекс и холдинг Mail.ru Group, контролирующий российские социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники», манипулирует выдачей новостей и влияет на украинский сегмент Интернета.

28-го апреля 2017 Совет национальной безопасности и обороны Украины разработал решение о санкционных мерах в отношении российских кампаний.

16 мая Президент Украины Петр Порошенко указом ввел в действие решение СНБО. В отношении «Яндекса» на три года вступили в силу следующие санкции: блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей.

Мнение украинского общества разделилось: одни назвали блокировку «цензурой» и «посягательством на свободу слова», другие указали, что «свобода слова и свобода пропаганды не одно и тоже».

Последствия украинских санкций против российских соцсетей и сервисов

«Готовились к затяжной войне, а вышел блицкриг»

Когда волонтеры и активисты начинали информационную кампанию, то рассчитывали на затяжной характер информационной войны с российскими интернет-гигантами. Такой характер войны прогнозировался и из-за медлительной бюрократической машины Украины. Государственный аппарат традиционно не спешит принимать «крутые меры» в отношении бизнеса и информационных рычагов государства-агрессора.

Прошло 3 года с момента аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Тем не менее, 25% госслужащих еще пользовались российскими почтовыми сервисами и социальными сетями, а миллионы украинских граждан продолжали потреблять информацию из ручных российских агрегаторов новостей и развлечений. Привычки и стереотипы, которые формировались годами, тяжело исправлять без катализатора. Украину спасло то, что такой катализатор возник в начале 2017 года, а не позже. Иначе нескольких информационных операций РФ, реализованных в удачно подобранное время через Вконтакте, Одноклассники и Яндекс, хватило бы для развала и потери украинской государственности.

Но пока Москва ждала момента, Киев принял предупредительные меры. Гибридная война России против Украины не ограничивается танками Т-90А, откопанными в шахтах Донбасса, «комбайнерами» из Бурятии и «голосом рабочих» из тульской бригады. Эта война играет на эмоциях и психике людей.

С 2004 года РФ готовилась и продолжает готовиться к дальнейшему вторжению в Украину, Беларусь и другие страны. Поэтому запретить российские инструменты управления массами, инструменты сбора информации в условиях войны, было крайне важно для национальной безопасности страны. Потому что в гибридной войне XXI века, пропаганда приравнена к танкам и минометам.

Спикер InformNapalm Михаил Макарук об итогах маленькой победы

«Не рассчитывал на блицкриг, удивлен, что оперативные и жесткие меры возможны даже в реалиях Украины. Троянский конь, которого россияне завели в нашу крепость, начал выкатываться обратно. И это наша победа. Победа сознательной части украинского общества. Ведь только одна статья InformNapalm о Яндекс собрала 13 000 репостов в facebook. И это репосты не безразличных граждан. Плюс десятки материалов в СМИ и наши интервью на ТВ, в которых волонтеры и блогеры настаивали на необходимости санкций по отношению к российским кампаниям. Этот месседж украинского общества услышали депутаты, СНБО и Президент. Друзья Путина отобрали у Павла Дурова управление соцсетью «Вконтакте» не потому, что интересовались доходами с рекламы и VIP-аватарок. Это задел Кремля с далеко идущими планами влияния на массы россиян и украинцев. И в этой битве, как ни странно, волонтерская часть украинского общества победила. Впереди еще много битв за Украину, но вместе украинцы добьются победы. Это пример того, как группа волонтеров способна повлиять на глобальные изменения в стране».

InformNapalm.