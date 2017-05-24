Как Путин через ВТО собирается давить на Украину

Уровень любой страны определяется, кроме всего прочего, ее способностью использовать возможности международных инстанций и организаций. Но для этого необходимо подняться в иерархии трансакционного анализа на одну ступень выше и апеллировать к окружающему миру на уровне «взрослый — взрослый». Или хотя бы на уровне «взрослый — родитель», как это делают, например, страны Балтии и Центральной Европы.

Поведенческая модель наших чиновников до сих пор апеллирует к западному миру как «ребенок к отцу», нажимая на такие точки, как справедливость, защита, сострадание. Но, как показывает практика, западные институты не воспринимают подобной аргументации, что и доказал судебный процесс по «долгу Януковича» в Лондонском суде, а также предварительное рассмотрение иска Украины к РФ в Международном суде ООН.

Поэтому каждый удар с использованием международных организаций, тем более в отношении РФ, должен тщательно планироваться и выверяться. Например, перед тем как подавать иск о финансировании РФ террористов на Донбассе, не плохо было бы предварительно заручиться поддержкой FATF — организации, которая занимается именно методологией борьбы с терроризмом.

Что касается торговых действий РФ против Украины, то стоит заметить, что наша страна уже с 2013 г. имела все шансы подать содержательное заявление о нарушении правил ВТО и добиться позитивного его рассмотрения. И выглядело бы это весьма показательно для восприятия РФ на международном уровне: страна, которая стала членом ВТО в 2012 г., грубо нарушила ее устав уже в 2013-м…

Напомню, Украина стала полноправным членом ВТО в 2008 г., на четыре года раньше РФ, и мы имели все шансы выдвинуть свои условия принятия России в организацию, хотя бы в виде защиты своих транзитных и экспортных интересов.

Как бы то ни было, в 2013 г. Россия объявила нам настоящую торговую войну, когда сотни фур с украинским товаром были заблокированы на пропускных пунктах украинско-российской границы. До этого были многочисленные придирки Роспотребнадзора относительно качества украинских товаров, в основном пищевых, где россияне постоянно находили что-то вредное для их чувствительного организма. Что касается торговой блокады, то официальные лица РФ даже не скрывали тот факт, что она осуществляется с целью заблокировать подписание Украиной торгового соглашения с ЕС.

В 2014–2015 гг. мы стали свидетелями почти полного закрытия рынка РФ для украинского экспорта, а также блокады транзитных потоков украинских товаров в страны Средней Азии и Китай. Блокада транзита осуществлялась как в отношении автоперевозок, так и транзита железнодорожным транспортом. Такими действиями РФ нарушила не только Генеральное соглашение о тарифах и торговле 1994 г., но и целый ряд дополнительных соглашений ВТО.

Так, например, Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм предусматривает право страны на санитарный контроль ввозимой продукции, но «при условии, что эти меры не применяются таким способом, который являлся бы средством произвольной или неоправданной дискриминации между членами, в которых преобладают сходные условия, или скрытым ограничением международной торговли». Что касается санитарной блокады украинских продуктов, то здесь как раз и наблюдалась «произвольная дискриминация».

Вспомним также претензии РФ, мол, после заключения соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС Россия не сможет контролировать страну происхождения товаров, ввозимых с территории Украины, и к ней хлынет качественный и дешевый европейский импорт, который нанесет непоправимый вред вологодскому фермеру. Соглашение по предотгрузочной инспекции и соглашение по правилам происхождения как раз могли полностью нивелировать указанные риски, но РФ в нарушение данных соглашений ввела свои особые запретительные и ограничительные меры.

Это же касается и технических требований к товарам, ведь Соглашение по техническим барьерам в торговле говорит о том, что члены организации обеспечивают «товарам, импортируемым с территории любого члена… режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется подобным товарам национального происхождения и подобным товарам, происходящим из любой другой страны». Можно попытаться оценить и совокупные потери украинской экономики от указанных выше действий РФ.

Динамика экспорта товаров и услуг по рискованным зонам украинского экспорта (2012-2016), млн дол. США

Как видим на графике, экспорт украинских товаров и услуг с 2012 по 2016 гг. сократился по всем рисковым зонам нашей внешней торговли, но особенно в таких направлениях, как страны СНГ, включая РФ. А также незначительно в Китай, если брать за точку отсчета не 2012-й, а 2013 г. Совокупное падение экспорта в эти страны составило $25,29 млрд.

Стоит, однако, признать, что украинский экспорт за указанный период сокращался во всех направлениях, в том числе и в страны Африки, Америки (в т. ч. США), Австралии. Коэффициент падения на данных внешних рынках, который не зависел от действий РФ, составил 1,4.

Таким образом, учитывая глубину падения украинской экономики, можно оценить, что действия РФ привели к сокращению украинского экспорта в страны СНГ и саму Россию, а также в Китай в общей сложности на $14–15 млрд в год.

Это тот счет, который Украина должна была выставить России за примененные ею неправомерные торговые и транзитные ограничения.

Вместо этого наши чиновники подали в ВТО заявление об ограничениях, введенных РФ, относительно экспорта железнодорожных вагонов и железнодорожного оборудования из Украины, а также на заседаниях организации высказали обеспокоенность и «довели до сведения».

И только в феврале 2017 г. был подан иск относительно блокировки украинского транзита по территории России. Можно также вспомнить неудавшуюся попытку запуска поезда по обходному «шелковому» пути, когда составу из Одессы пришлось на пароме преодолеть вначале Черное, а затем Каспийское моря и с большим трудом достигнуть границы Казахстана и Китая. Себестоимость таких перевозок, равно как и затраты времени, сделали бы неконкурентоспособным любой украинский товар, хотя такие вещи просчитывают заранее.

Даже запрет, введенный «Укрзалізницею» в мае 2017 г. на транзит по территории Украины грузов и пустых вагонов ряда российских компаний, может восприниматься двояко. С одной стороны, международное право приветствует системность, то есть секторальные санкции, а не индивидуальные, где всегда есть место субъективности и кулуарщине. С другой — такие действия необходимо осуществлять только после проведения всех необходимых консультаций и обязательных уведомлений в рамках ВТО. Иначе подобные санкции могут быть оспорены другой стороной конфликта, причем с ущербом для нас.

Необходимо понимать, что в настоящее время на всех уровнях мировой судебно-правовой системы может разгореться настоящая претензионная война Украины и РФ и на кону будут стоять иски на десятки, если не на сотни миллиардов долларов. И проиграть в этой войне нельзя.

Тем более что Украина в отличие от РФ не может позволить себе такую роскошь, как непризнание решений международных судов и организаций.

Что касается нашего северного соседа, в последнее время Россия из глухой правовой обороны и нигилизма, перешла в наступление, особенно на тех направлениях, где видит реальные шансы на успех. Это все равно, что, сорвав шапку с заторможенного прохожего, громче всех завопить «держи вора».

В жалобе РФ, поданной в ВТО, говорится о том, что Украина безосновательно нарушает правила международной организации, запрещает ввоз российских товаров, особенно косметики, гнобит российские компании, банки и, о ужас, не допускает российский капитал к приватизации украинских предприятий. Да, и не конкурентно пользуется в корыстных целях своим транзитным положением.

В одном шуточном определении философии «на пальцах» ницшеанство было обозначено фразой: «Не стоит долго глядеть на пальцы, иначе однажды они взглянут на тебя». Применительно к нам это могло звучать примерно так: «Не стоит годами пугать агрессора судебными исками, иначе однажды он сам их подаст против тебя». Такие вещи просто берут и делают, причем безотлагательно, по горячим следам.

Учитывая, что в ВТО действует принцип «кто первый начал торговые войны, тот не прав», первоочередность подачи жалобы играет первостепенную роль, тем более что комплексной, системной претензии с нашей стороны пока, к сожалению, нет.

Можно, конечно, говорить о войне без военного положения, финансировании терроризма без признания организаций террористическими, ждать, что ВТО из любви к истине защитит нас от транзитных и торговых войн… Но в таком случае цена российской агрессии будет для Украины лишь возрастать. Равно как будут увеличиваться шансы страны-агрессора на успех в безосновательных, но формально выверенных судебных претензиях.

Россия за все годы конфликта так и не почувствовала ущемление своих транзитных интересов и достаточно быстро компенсировала потери от закрытия части украинского рынка, тем более что по нужным товарным позициям (удобрения, уголь, транзит природного газа) она всегда может «договориться». Но, как говаривал один спортивный комментатор, «такой хоккей нам не нужен». Мало щемить агрессора. Щемить его нужно с умом и вовремя.

Алексей Кущ, dsnews.ua.