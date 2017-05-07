Российский боевик пытался изнасиловать наблюдательницу ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о сексуальных домогательствах и угрозах наблюдателям со стороны боевиков на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии от 6 мая.

“Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не разрешит патрулю двигаться в восточном направлении из Петровского в Раздольное, пока его требования не будут удовлетворены”, – говорится в сообщении.

Патруль покинул этот район по другому маршруту. Об инциденте также проинформировали Совместный центр по контролю и координации.

Напомним, 23 апреля в районе села Пришиб (территория, подконтрольная боевикам “ЛНР”) подорвался автомобиль наблюдателей ОБСЕ. В результате взрыва погиб сотрудник миссии, гражданин США, еще двое – гражданин Чехии и гражданин Германии получили ранения.

Целью боевиков во время подрыва вблизи села Пришиб 23 апреля был автомобиль СММ ОБСЕ с россиянами, сообщил народный депутат, координатор группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук.

“По нашим данным, во втором автомобиле миссии находились граждане РФ из числа наблюдателей ОБСЕ. Сам подрыв был спланирован российскими спецслужбами и осуществлен исполнителями из “МГБ ДНР”, но вышла промашка – был взорван не тот автомобиль”, – пишет Тымчук.

Он добавил, что цель провокации понятна – дать Путину повод раскручивать карту “украинского терроризма”.