Чекист в штатском приказал снять банер “Хватит Путина…”

В субботу, 6 мая, на московском митинге оппозиции полиция сорвала со сцены баннер с надписью “Хватит Путина! Хватит войны! Достаточно мракобесия и репрессий! Хватит терпеть Кадырова”.

Об этом Дождю сообщил один из организаторов акции Александр Рыклин.

Он отметил, что это произошло по указанию человека в штатском, который сказал: “Это надо снять”.

“Мы, безусловно, начали возмущаться и говорить, что ничего снимать не будем. Он тут же дал распоряжение полицейским (…) Полицейский наряд залез и за секунду все содрали – баннер, который висел спереди на сцене. Там было написано “Болотное дело – позор России”, – сообщил Рыклин.

В Facebook он опубликовал фотографию человека, который дал приказ снять баннер со сцены.

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 мая, в Москве к годовщине событий на Болотной площади состоялся митинг оппозиции. Главным лозунгом демонстрации был За Россию против произвола и репрессий.

Напомним, 6 мая 2012 года российская оппозиция протестовала против переизбрания президентом Владимира Путина. В результате массовых протестов задержали около полусотни человек, более 30 из них заключенные.