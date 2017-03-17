Батальон «Останкино»

Чем больше в России будет внутренних проблем, тем больше в Останкино будут говорить об Украине – прослеживается прямая закономерность.

В украинско-российских отношениях последних лет много внимания стали уделять сказанному в «Останкино» на эфирах федеральных каналов. Вырванные из контекста цитаты спикеров становятся предметом бурных обсуждений. Мелкие происшествия в кулуарах российской телевизионной фабрики раздуваются до скандалов неимоверных размеров. Но всё происходящее в «Останкино» имеет мало отношения к реальности. Это я вам могу с уверенностью сказать как человек, неоднократно бывавший гостем российских политических ток-шоу.

Если Владимир Набоков намеренно создавал в своих текстах Россию которой никогда не было, нет и не будет, то останкинские продюсеры умышленно создают в студиях выдуманную Украину, мало коррелирующую с настоящей. Ги Дебор в своем труде «Общество спектакля» подробно описал ситуацию, когда медийная картинка напрочь заменяет реальный мир.

В России происходит то же самое. Российского обывателя целенаправленно отвлекают от внутренних проблем, переводя его внимание на Украину, Сирию и Трампа. Внутренней политики в России давно уже нет как таковой, все живое превентивно закатано под асфальт, застой и стагнация налицо.

И чтобы отвлечь россиянина от окружающего безвременья его голову специально забивают внешнеполитической повесткой. И какой-нибудь несчастный Василий Скоморохов, насмотревшись останкинских шутов, забывает о том, что у него в городишке разбитый асфальт, растут коммунальные услуги, инфляция и безработица, потому что его распирает патриотическая гордость из-за взятия Пальмиры.

Надо понимать, что все останкинские говорильни это, прежде всего, шоу. С четко расписанным сценарием и хронометражем. Редакторы планируют даже рассадку гостей в студии и еще перед эфирами разводят спикеров по разным гримеркам для затравки дискуссии. Все реплики и месседжи заранее согласовываются с гостевыми редакторами. Процент самодеятельности гостей сведен к минимуму. Аплодирующие зрители набираются из пенсионеров и безработных, готовых на роль статистов за символический гонорар.

Попадая в здание останкинской телестудии складывается ощущение, что находишься на гигантском конвейере, ориентированном на засорение мозга обывателей. Сложная система пропусков, несколько досмотров. Шум, гам, суета, рации. Перед эфиром в гримерках гостей угощают алкоголем чтобы развязались языки. Да и на трезвую голову выдержать все происходящее в «Останкино» весьма сложно.

Спросите: «Интересно участвовать в этом балагане?». Отвечу: «Любопытный опыт».

Это как если бы вам предложили принять активное участие в оргии свингеров-диабетиков-адвентистов седьмого дня. С одной стороны, звучит интригующе, а с другой – есть в этом что-то отталкивающее и пугающее. Сценаристы искусственно создают нервозную атмосферу, пытаясь столкнуть лбами спикеров с противоположными взглядами ради высокого градуса напряжения и драматургии.

Участников от Украины для этих перформансов специально подбирают внешне неказистых, имеющих дефекты речевого аппарата и проблемы с интеллектуальным развитием. Всё это делается для того, чтобы по ним судили о всей Украине, т.е. умышленно искажается образ государства и его граждан. Безволосый и шепелявый политолог Вячеслав Ковтун именно по этой причине постоянно появляется на экранах российских телезрителей – ему отвели роль пугала для новгородско-псковских мещан, и он её играет весьма качественно.

Я специально не уточняю названия этих ток-шоу, потому что все они одинаковы и разницы между ними никакой. Все они служат одной единственной задаче оболванивания российского мещанина.

И, надо признать, коллективное «Останкино» (ибо аналогичным занимаются еще ВГТРК, ТВЦ, МИР, РеН-ТВ и т.п.) прекрасно справляется с отупением и оглуплением россиян.

Можно констатировать, что за три года сформировался целый батальон «Останкино», сформированный из украинских политических беженцев. Похожий на председателя колхоза из советских кинокомедий пятидесятых годов Владимир Олейник. Навсегда ментально застрявший в лихих девяностых «авторитетный предприниматель» Игорь Марков. Карликовый резонер и карманный сурковский петрушка Константин Долгов.

Все эти персонажи доблестно сражаются за Украину, капая слюной на пол останкинской телестудии. Они жалки, комичны, нелепы, смешны. Украина их отторгла, сбросила с парохода истории, а они, оказавшись в политическом оффсайде и жизненном забвении, грозном машут кулачком официальному Киеву, выплескивая в эфир личные обиды.

Весь этот цирк имеет хорошую долю и рейтинги, а поэтому ему конца и края не видно. Когда осенью 2015 года убрали с глаз долой украинских спикеров, то резко упали рейтинги. Зрителю было скучно смотреть, как Жириновский говорит с Прохановым – градус конфликта низок, драматургии никакой. И поэтому украинцев быстренько вернули в студии.

Смотреть все эти бесконечные ток-шоу можно лишь по приговору суда. Лучше всего происходящее в останкинских студиях характеризует старое русское выражение «толочь воду в ступе». Переливают из пустого в порожнее. Проговаривают по сто раз на день набившие оскомину идеологические штампы. Приращения смыслов не происходит. Людям, пристально следящим за схватками в вольерах останкинского зоопарка, следует обратиться к психиатру и почаще гулять в одиночестве на свежем воздухе дабы сохранить ясность ума и окончательно не тронуться головой.

Я хорошо помню, как в девяностые годы выйдя на пенсию моя бабушка-россиянка смотрела все сериалы на общенациональных каналах, а потом, лепя пельмени на кухне, пересказывала мне их содержание, делясь подробностями терок в «Санта – Барбаре» между Крузом Кастильо и Си Си Кэпвеллом. Так вот политические ток-шоу с обсуждением Украины нынче с лихвой заменили россиянам мыльные оперы.

Вместо рабыни Изауры очкастые бухгалтерши в курилке где-нибудь в Волховстрое обсуждают особенности нарядов Олеси Яхно. Есть главный злодей Вячеслав Ковтун, которого ненавидят и презирают от Калининграда до Владивостока. Политические ток-шоу стали интерактивным сериалом для российского зрителя. И ничего страшного, если пропустишь какую-либо серию – сюжетная канва всё равно будет понятна и ясна.

Останкинская телебашня – это наполненная медианаркотиком игла, колющая в мозг российского обывателя.

Я сериал как жанр не жалую. Мне привычнее более короткая и ясная форма авторского высказывания. Поэтому уже даже бегло не смотрю в интернете на останкинские болталки. Конечно, если ещё пригласят выступить в «Останкино», то рассмотрю это предложение – я человек экстремальный по натуре и люблю обогащаться всяким экзотическим опытом. Всем же настоятельно не рекомендую смотреть российские политические ток-шоу. Ничего нового и свежего там уже точно не скажут. А если кто-то и захочет это сделать, то ему не дадут сценаристы, редакторы и ведущие.

Останкинская башня продолжит затуманивать сознание российского обывателя, т.к президентские выборы всего через год. Обывателю немного польстят, подмигнут (он ведь вновь временно становится электоратом!), а потом снова обдадут холодком столичного равнодушия. Шоу будет продолжаться. Если звезды зажигают, значит это кому-то надо. Мне лично все эти останкинские брехалки нужны как Ковтуну расчёска.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля».

* При перепечатке просьба указывать источник — «Гуляй Поле», с указанием гиперссылки во втором абзаце.