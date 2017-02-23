«Гуляй Поле»

Киевляне и москвичи: два мира, которым не договориться

23.02.2017

Киевляне и москвичи: два мира, которым не договориться

«Россия напала на нашу суверенную территорию». Киевляне ответили московским почитателям Гиви — Sotnik-TV.

В то же время москвичи в аналогичном опросе единодушно поддержали российскую агрессию на Донбассе, назвав «героями» пророссийских боевиков и выразив сожаление, что Москва напрямую официально не вторглась в Украину для свержения киевских властей. Один из российских собеседников выразил мнение, что Россия имела право отторгнуть Крым в связи с якобы попыткой НАТО завладеть выходом к Черному морю после победы Евромайдана. Между тем, один из украинских респондентов, комментируя боевые действия на Донбассе, прямо заявил, что украинцев «мнение россиян должно интересовать в последнюю очередь».

Отметим, что мнение украинцев согласуется с решением суда Евросоюза, в котором судебная инстанция признала, что Россия действительно поставляет пророссийским боевикам на оккупированные территории Украины оружие государственных оборонных предприятий, включая ракетное-зенитные системы ПВО. Ранее Украина подала иск к России в Международный суд ООН с требованием признать Москву пособником международного терроризма.

Newsader

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