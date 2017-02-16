Царь-самодур: Сурков и все ближайшее окружение было против оккупации Крыма

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков был против решения Путина аннексировать Крым.

Об этом заявил получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, сообщает Громадське.

«Решение об аннексии принимал один человек. Все нормальные люди были против. Включая его близкое окружение«, — сказал Вороненков.

На вопрос журналиста, был ли против аннексии в марте 2014 года Владислав Сурков, Вороненков ответил, что он был «категорически против».

«Потому что он умный человек», — пояснил экс-депутат.

Как сообщалось, Вороненков, будучи депутатом Госдумы, голосовал за аннексию Крыма и ввод российских войск в Украину. Он представлял Коммунистическую партию в Госдуме. В декабре вместе с женой — тоже бывшим депутатом Государственной Думы — он переехал в Киев.