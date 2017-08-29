Вторжение в Украину финансировал АФК Система через Малофеева – СМИ

АФК “Система” переходит к тактике жесткого информационного прессинга. Других вариантов, видимо, у ведущей олигархической структуры нет. Сергею Иванову, по слухам из Администрации, так и не удалось организовать встречу Евтушенкова с Президентом для объяснений, Путин просто отказывается встречаться с главой “Системы”.

Евтушенков – серьезная фигура. В свое время был “младшим партнером” в связке с Юрием Лужковым. Затем начал активно контактировать с Примаковым и считался активным участником силового “Ордена”. Через Примакова выстроил контакты с Сергеем Ивановым. А через Иванова контактировал с Малофеевым и выступал в качестве его инвестора “украинских проектов”.

После отставки Лужкова укрепил контакты с мэром Собяниным и неоднократно организовывал отдых мэра на рыбалке-охоте.

Среди контактов Евтушенкова: Шохин (группа Примакова), Греф и Улюкаев. Имел прямой выход на Медведева.

Ставший уже “знаменитым” конфликт Евтушенков-Сечин, вообще-то, не носит ни личностный, ни корпоративный характер. Скорее, речь идет о системном конфликте.

Помните слова Президента: “Каждого когда-то да обманывали, в том числе и меня. Ведь я тоже человек. Всякое бывает. Но когда я узнаю, что мне говорят неправду, я никогда не действую суетливо, а выясняю: для чего человек так поступил, к чему он стремился, каковы его мотивы. Однако я этого никогда не забуду”

Евтушенкову предъявлены, видимо, были серьезные обвинения в нарушении договоренностей и неисполнения своих обязательств. Владимир Петрович, по словам одного собеседника, не просто не “заплатил” во внебюджетные госфонды необходимую сумму от приобретенных и использованных нефтяных активов , но банально “обманул” государство и вывел средства на свои счета.

Вспомним обвинения: 1) Евтушенков нарушил договоренности 2003 года в отношении приобретения Башнефти; 2) «Система» , вероятно, совершила мошеннические действия – избавилась от займов на 36,6 миллиарда рублей, которые ей выдала Башнефть; 3) Башнефть утратила акции Системы-систем; 4) “Система” не выплатила государству дивидендов на сумму 135 млрд рублей; 5) прибыль Башнефти обрушились на 36 процентов.

История “Системы” и Башнефти ожидает отдельного книжного тома.

Но вот основные этапы тут отметим: осень-зима 2003 года Рахимов-отец обещает Президенту вернуть башкирский ТЭК государству (а он уже у сына) . Президент лично назначает Сечина заняться этим вопросом. Но Рахимов выполнять обещание не торопится. В 2005 году часть блокирующих пакетов предприятий башкирского ТЭКа оказались путем запутанных акционерных игр у «Системы».

Сечинские люди начинают “правовой наезд” на семью Рахимова. Отвечал за реализацию проекта Антон Устинов. Правовая база была полностью готова и активы Рахимова-младшего уже должны были отойти в госказну, но в 2008 году в ситуацию вмешался Медведев (он уже президент). Его “доверенное лицо”, в то время председатель Высшего Арбитражного Суда Антон Иванов фактически “остановил” операцию Сечина-Устинова.

По личному согласованию с президентом Медведевым Евтушенков в 2008 года получает полный контроль над главным активом Рахимова-младшего – Башнефтью. В 2010 году Евтушенков и его актив “Башнефть” получает лицензию на разработку месторождения Требс и Титова. В этом же году Евтушенков “выкупает” у Гуцериева пакет акций “Русснефти” с целью консолидации с Башнефтью .

Покупака пакета (49 процентов акций) обеспечил возврат Гуцериева из “лондонской ссылки” в 2009 году, несмотря на желание “силовиков” посадить Гуцериева. Это была личная заслуга Евтушенкова. При президенте Медведеве планы Евтушенкова носили самый “радужный характер”. Евтушенков начал выстраивать “серьезные” отношения с Лукойлом и его основным лоббистом – новым мэром Москвы Собяниным. Отличные отношения у Евтушенкова выстраиваются и с главой ФСО генералом Муровым. К 2011 году Евтушенко выглядит не просто успешным, но сильнейшим игроком в политиграх. Но все решительно меняется с 2012 года. Не прошло и несколько дней с приведения к присяге Путина, как “человек Сечина” глава Роснедр Александр Попов отдает распоряжение аннулировать лицензию Башнефти на месторождение Требс. “Конфликт” удается заглушить отставкой Попова, которой добились Дворкович и Медведев в июле 2013 года. А месяцем ранее – умный Гуцериев “рвет” все контакты с Евтушенковым и “Системой”. Говорят, что посоветовал ему это сделать глава “Гленкора” Айван Глазенберг. Как говорит источник, в теплые дни 2013 года “в просторном кабинете Михаила Гуцериева в офисе «Русснефти» на ул. Пятницкой, 69 встретились три человека, чье совокупное состояние превышало $15 млрд. За один стол сели хозяин кабинета и основной владелец нефтяной компании Михаил Гуцериев, хозяин АФК «Система» Владимир Евтушенков и Айван Глазенберг, глава и крупнейший акционер швейцарского трейдера Glencore, которому принадлежали 49%-ные пакеты акций в ряде добывающих дочек «Русснефти», например, в «Томской нефти».

Инициатором встречи был Евтушенков, у которого был пакет 49% «Русснефти». Он предлагал объединить «Русснефть» с принадлежавшей ему «Башнефтью». Гуцериев и Глазенберг сразу сказали “нет”. Партнерства с Евтушенковым не будет. Евтушенков летом 2013 вынужден продать пакет акций Русснефти за $1,2 млрд. Это был “звонок” Евтушенкову. 2014 год и “крымские события” изменили многое. Видимо, (по мнению нескольких источник) с марта 2014 Игорь Сечин по личному распоряжению Президента стал “ответственным” за внебюджетные фонды и ему поручалось провести ревизию “взносов” крупного бизнеса во внебюджетные фонды. Говорят, что размеры “обмана” и вывода средств поразили контролеров. Начался возврат украденного. По Евтушенкову возникли вопросы – обманывал? недоплачивал? утаивал? В апреле 2014 Следственный комитет на “оснований показаний бывшего сенатора и уголовника Изместьева” (сейчас он находится в режиме амнистии по “поручительству” Алексеевой) возбуждает уголовное дело о хищении у государства активов Башнефти. Среди фигурантов- Евтушенков, Айрапетян, Рахимов-младший. В сентябре 2014 Евтушенкова арестовывают. Говорят, за него начинают “активно” заступаться Муров, Сергей Иванов, Медведев и прочие лица. Им “удается” вытащить Евтушенкова. В декабре 2014 “Система” в обмен на освобождение главы компании возвращает Башнефть государству. И в январе 2015 гЕвтушенков признается не виновным. Но конфликт не закончился. С одной стороны, Сечин и группа сотрудников ФСБ (Феоктистов и Иван Ткачев) находят новые доказательства “мошенничества” товарищей из “Системы” С другой, Евтушенков в связке с Ивановым-Грефом и группой Медведева (по информации источников) пытается противостоять всесильному Сечину и помешать его планам “взять” Башнефть. В июле 2016 Евтушенков заявлет о намерении приобрести под контроль активы МРСК Центр (“Россети”) (но это “вотчина” Сечина). Далее – “Система” не исключала свое участие в покупке Башнефти, а позже- становится “консультантом” Лукойла по покупке Башнефти. Ходят слухи, что Евтушенков мог быть активно встроен в создание к лету 2016 года “антисечинской коалиции”; которая состояла (опять – по слухам) из премьера Медведева, главы администрации Иванова, советника президента Белоусова, секретаря Совбеза Патрушева. В нее входили также Чубайс, Улюкаев, Хотины, Алекперов,Шувалов и Белоусов и еще ряд бизнесменов и чиновников. Как известно, Сечин коалицию разрушил. И Башнефть оказалась под контролем государства, то есть Роснефти. Были и последствия. Улюкаев оказался под следствием. Сергей Иванов потерял место главы Администрации. Хотины ( в наши дни) лишились бизнеса. Но главное – Евтушенков и Система по решению суда должны выплатить Роснефти (а значит государству) 136 млрд рублей убытков; что фактически означает ликвидацию бизнеса Евтушенкова. И вот теперь у Системы не остается ничего как апеллировать к Западу. Учитывая “особые” связи с Германией и Британией – стоит от “команды Евтушенкова” ожидать массированной публичной кампании, схожей с делом ЮКОСа.

НЕЗЫГАРЬ