Нужно ли препятствовать эмиграции

Тема уезжать или не уезжать из Украины в последнее время широко обсуждается в ФБ. Но эта тема не новая, особенно для стран находящихся в состоянии войны или в переходном экономическом, политическом состоянии.

Мир стал глобальным и люди могут перемещаться по нему, живя и работая в любой точке Земли. Именно эта свобода даёт любой стране толчок в развитии.

Возьмём, например, Индию. В 70-х, 80-х годах много индийцев уезжали учиться, работать и жить в США, Англию, Канаду и другие страны. Когда начиналась эпоха ИТ, то зарубежные индусы стали катализатором развития ИТ индустрии в Индии и вывели страну в лидеры в этой отрасли. Важно заметить, что государство не осталось пассивным наблюдателем, а построило свою экономическую политику таким обращом, чтобы американским компаниям было выгодно размещать заказы именно в Индии.

Во время и после американо-вьетнамской войны много вьетнамцев бежало в Америку. Сегодня дети эмигрантов активно помогают развивать экономику страну. Правительство Вьетнама в 90-х годах кардинально изменило свою политику в отношении США, что привело к притоку инвестиций и расцвету страны.

Американцы живут по всему миру. Американский бизнес есть практически в каждой стране, не считая стран-изгоев. Политика США построена таким образом, что не дай Бог кто-то обидит американского гражданина, ему на помощь придёт вся мощь Америки от дипломатии до командос.

Израиль в шутку называют офисом всех евреев. Граждане страны живут и работают по всему миру и имеют тесные бизнес связи с Израилем, что позволяет экспортировать продукцию и новейшие израильские технологии по всему миру. У Израиля очень много государственных программ по привлечению новых рептриантов в страну и возвращению бывших граждан. Но именно развитие экономики страны и обеспечение безопасности граждан позволяет осуществлять эти программы.

Украинцы эмигрируют из страны уже около 150 лет и расселяются в Канаде, Австралии, Америке, Бразилии, в Европе. Очень много этнических украинцев и бывших граждан помогают сегодня развитию нашей страны. Но очень важно, чтобы политика государства была построена так, что бы бывшие граждане не теряли связь с Украиной и помогали развивать её экономику. А вот здесь пока у нас слабое место. Нет мотиваций для инвестиций. Коррупция стоит главным препятствием на пути тех, кто когда-то от неё и сбежал.

Нужно сегодня не препятствовать миграции наших граждан, а создавать условия жизни в стране и законы, которые будут мотивировать оставаться и развиваться в Украине и станут привлекательными для возврата в нашу страну бывших граждан.

Эдуард Рубин.