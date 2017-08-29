25 августа, 2017 – 17:13

23 августа государство в лице НК “Роснефть” и государство же в лице “независимого” башкирского арбитража вынесли устроившее обе стороны решение о взыскании с АФК “Система” 136,3 млрд. рублей по иску, в котором АФК обвинялась в сознательном нанесении ущерба компании “Башнефть”, которой она несколько лет владела и которая была у неё реквизирована в 2014 г.

Мне кажется, что дата решения идеально подходит ко всему этому делу и к его результату.

Это новый пакт “Риббентропа-Молотова”, в котором уделом АФК стало сыграть роль несчастной Польши. Её успешно поделят к радости всех участников процесса. Президент уныло промямлит, что закон превыше всего и, конечно, Кремль ни во что не вмешивается.

Российский бизнес традиционно промолчит, как молчал он и после дела “ЮКОСа”.

Но, как известно, после Польши приходит очередь многих других. Лукойл, Норникель, Металлоинвест – кто там считает себя в безопасности? Перечитайте историю Латвии, Литвы и Эстонии, освежите в памяти чем и где закончили свой путь их руководители. Судьба российского бизнеса, мне кажется, становится всё более определённой. Вопрос остался скорее в том, сколько времени ему ещё отпущено…

Владислав Иноземцев.