В РФ начали рассылать уведомления с мобилизационными заданиями на случай войны

В частные хозяйства Калужской области России приходят уведомления о том, что в военное время их привлекут к поставкам продукции для государственных нужд, сообщает «Медуза».

В частности, в Жуковском районе уведомления подписаны главой администрации района Анатолием Суярко.

В документе говорится, что «в соответствии с утвержденным мобилизационным планом муниципального района», предприятия «в военное время будут привлекаться к поставкам продукции (работ, услуг) для государственных нужд в соответствии с номенклатурой продукции», которую они производят.



«Директорам предприятий нужно подписаться, что они ознакомлены с этим уведомлением, и выслать второй подписанный экземпляр в отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации до конца июля», — сообщает издание.

По словам завотделом гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Жуковского района Виктора Кацыкало, «раньше такая работа не проводилась, но теперь она проводится», так как от администрации области пришла команда «рассылать указание». Он сообщил, что уведомления были разосланы во все организации района, и его подписали все руководители.

«Если хозяйство выращивает зерно, то понятно, что оно его будет выращивать и в военное время», — сказал чиновник и подчеркнул, что не знает, будет ли продукция изыматься безвозмездно. Другие подробности он не раскрывал, сославшись на гриф «секретно».

В то же время губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что якобы ничего об этом не знает и никаких поручений на этот счет не давал.