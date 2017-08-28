Даже в мире будущего Россия не смоет следы преступлений – Антивоенный комитет

Я думаю, все замечательно знают, каков будет мир будущего. Без территориальных границ, без конкуренции, без даже духа власти.

Процветают наука, благотворительность, поиск смысла любви и новых контактов. Будь то контакты с соседской собакой или с инопланетным разумом.

Скорее всего, каждый человек нарисует примерно такую картину будущего, сосредоточься он мыслями за горизонт.

А я о России сейчас.

Вчера мы вышли на улицы городов выразить уважение и любовь к Украине. Стране, которая вырвалась за пределы комформного существования, привычного для славянского мира рабов и феодалов.

Я счастлива гордостью за украинцев и мне обидно, стыдно перед детьми, несущими портреты своих отцов, погибших на Майдане.

Это проклятие и кровь нам не смыть никогда, даже в прекрасном дивном новом мире мы будем говорить о всех преступлениях России перед цивилизацией.

Время смоет нашу злость, отчаянье, наш стыд, подлость, все смоет.

Россия сегодня:

– вышедшие несколько десятков людей с флагами Украины и плакатами в честь Дня Независимости, и нас окружают нс десяток автозаков- новеньких, похожих на космические корабли и под сотню людей в черных скафандрах, гоняющих нас по Санкт- Петербургу.

А еще, Россия сегодня:

– высокомерная моя молодежь, презирающая мое сопротивление, мол, лучше бы деньги зарабатывала и темки продвигала менее дискомфортные, более функциональные,

– полусумасшедшие зомбозрители тв., нищие безработные диссиденты, растерянные оппозиционеры…

И главное, что представляет Россия сегодня- УСТАЛОСТЬ.

Усталые полицейские, усталые прохожие, усталые бездомные кошки и собаки, которых почти всех отстреляли, на улицах.

А ведь впереди дивный новый мир!

Так что?

Какой идейкой разбудить тебя, уважаемый житель будущего дивного нового мира?

Выходи на улицу, приятель. И не заходи обратно в свою прокуренную и прочую кухню.

До тех пор, пока умершая уже давно мутировавшая в упырей власть, не отвалится от твоего горла. У тебя у самого там крови осталось чуть. Намного меньше, чем у украинца.

Давай, дружище, вставай. Иди за свободой и дивным новым миром будущего.

Так ты еще не понял….тебе нужно придти и построить самому ПРЕКРАСНЫЙ ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР.

Диана Ретинская.