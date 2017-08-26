Российский политолог Трофимчук об изменении общественных настроений

“Чувствуется, со временем самыми лютыми противниками России станут никакие там не “бандеровцы”, а новообращённые русские с Украины, которые поняли, что обманулись в самых чистых своих надеждах, мечтах и иллюзиях”.
26.08.2017
“Чувствуется, со временем самыми лютыми противниками России станут никакие там не “бандеровцы”, а новообращённые русские с Украины, которые поняли, что обманулись в самых чистых своих надеждах, мечтах и иллюзиях”.
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Русские националисты поздравили Украину с Днем Независимости
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Россияне хранят в офшорах активы, равные 75% национального дохода
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“Эксперт” по ракетам КНДР Эллеман принимал участие во встрече с начальником ГРУ Генштаба РФ
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Материал о том, что ракета в КНДР якобы разработана украинскими специалистами, РФ распространила еще в июне
Во-первых. Парад в Киеве проходил действительно торжественно. А это значит, сдержанно, как то подобает государственному празднику. Без кича в виде сеялок-веялок-живых пирамид из студентов и студенток и торжественного провоза унитазов как высшего достижения…
Украинский журналист Роман Цимбалюк бесстрашно ведет идеологическую борьбу с кремлевскими оккупантами на их территории. Канал Романа Цимбалюка: https://goo.gl/xgvEUe Канал #OmTV существует благодаря просмотрам наших зрителей в Youtube. Для желающих поддержать финансово – реквизиты даны во вкладке…
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