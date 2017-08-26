«Гуляй Поле»

Российский политолог Трофимчук об изменении общественных настроений

26.08.2017

Российский политолог Трофимчук об изменении общественных настроений

“Чувствуется, со временем самыми лютыми противниками России станут никакие там не “бандеровцы”, а новообращённые русские с Украины, которые поняли, что обманулись в самых чистых своих надеждах, мечтах и иллюзиях”.

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