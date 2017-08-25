В России усилилась истерика по поводу введения дополнительного идентификатора коллаборантов. В помощь к “Миротворцу” теперь система распознавания лиц.

Как обычно, в России идет манипуляция и подмена понятий. Там кричат, что “демократическая страна, идущая в Европу, призывает карать несогласных с властью”.

Лично мне, хотелось бы услышать хотя бы одну фамилию человека, который попал в “Миротворец” и который бы выступал за целостность Украины. Да, я помню, что туда поместили часть нормальных журналистов, которые работали в ОРДЛО без согласования с Украиной. Такое решение общество, в целом, осудило и тема была закрыта.

Нормальных людей на сайте нет и не будет.

Там критики власти? А почему в “Миротворце” нет Саакашвили? Антон Геращенко один из идеологов сайта. А еще он советник Авакова. А отношения Авакова с Саакашвили мы знаем.

Это просто самый яркий пример, которым можно размазать российский пропагандистский бред.

“Миротворец” – это виртуальный СМЕРШ. Он обязан помогать всем. И работодателям, и СБУ.

Если ты бегал по Украине с российским флагом, сиди без работы. Если ты бегал с флагом и автоматом – следуешь в СИЗО.

“Миротворец” и новый идентификатор лиц – это еще и профилактика возможных преступлений против государства.

Теперь многие любители “русского мира”, с украинским гражданством, задумаются, стоит ли публично проявлять свое гнилое коллаборантское нутро.

Демократическими методами войны не выигрывают. В Украине сейчас и так отношение к явным коллаборантам более чем лояльное. У них даже своя фракция в Раде.

И никто на “Миротворце” не призывает никого убивать. Это бред. “Миротворец” информирует о россиянах, нарушающих украинское законодательство, о россиянах, совершавших преступления против Украины, и гражданах Украины, помогавших им в этом. И тех, кто готов помогать.

Ни одного критика украинской власти, стоящего на патриотической позиции в “Миротворце” нет и не будет.

Кстати, именно поэтому, Европа очень спокойно относится к данному сайту.

Сергей Запорожский.