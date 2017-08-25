Никогда мы не будем братьями

Украина встречает 26-ю годовщину независимости парадом войск США на Крещатике и ударным строительством базы НАТО под Одессой. А ведь еще три года назад о ее распаде кричал каждый утюг. Но само ничего не случается. Политикам и гражданам РФ, согласившимся на ампутацию Украины, пора осознать цену такого выбора. Он ставит крест на всей предшествующей истории России.

Сегодня Украина отмечает 26-ю годовщину своего появления на карте мира. Само по себе данное обстоятельство имеет характер более чем символический. Украина – это не Эстония и не Таджикистан. Украина, даже если кто-то не отдает себе в этом отчет, это часть исторической России – причем ее «хартлэнд», место, откуда есть пошла земля русская, если выражаться языком древних летописей. Сецессия Украины для России означала примерно то же, что для Сербии потеря Косова. Это день, когда «матерь городов русских» внезапно оказалась за границей, став столицей чужого и с каждым годом все более враждебного государства. Поэтому сегодня как никогда уместно поговорить о том, что же произошло за последние 26 лет, и к чему приведет дальнейшее раздельное существование Украины и России в нынешней матрице взаимной вражды.

Для начала – небольшой флешбэк в не такой уж и далекий от нас 2014 год. Точнее, в ставшую неожиданной для многих «Русскую» весну этого года. Тогда, на волне крымского успеха и массовых выступлений на юго-востоке Украины, многим как в РФ, так и на Украине казалось, что дни этого государства-лимитрофа сочтены. Что еще немного, еще чуть-чуть, вот-вот и… Возник даже сетевой мем «бывшая Украина», ставший особенно популярным на патриотических и ирредентистских медиа-площадках и в соцсетях.

Воочию увидев столь неожиданно распахнувшееся историческое окно возможностей, завсегдатаи «ватных» соцсетей успели много раз похоронить и перекроить границы ненавистной им Украины, «разделив» ее, как им казалось, случайным образом склеенные большевиками территории между Россией, Польшей, Венгрией и Румынией. Надеюсь, все помнят великое множество гулявших по интернету карт?

В ожидании казавшегося очевидным распада Незалежной русские ирредентисты, как пикейные жилеты Ильфа и Петрова, жадно ловили и фиксировали малейшие полунамеки из столиц сопредельных с Украиной государств – даже если они исходили от полных маргиналов. Столь же тщательно отслеживались внутриполитические «терки» на Украине.

Самые травоядные и верноподданнические призывы облсоветов к Киеву поделиться деньгами представали в воспаленном пропагандой воображении как начало не то федерализации, не то конфедерализации.

Но «бывшая Украина» почему-то не спешила распадаться. Напротив, она становилась все более жестко унитарной и строила репрессивный аппарат, пресекавший на корню любые разговорчики в строю насчет самой невинной местной автономии. Дошло до того, что нацменьшинствам – венграм, румынам, болгарам и гагаузам – по новому закону о языках решили запретить начальное школьное образование на родных языках. И хотя этот закон еще не принят, выписанный в Киеве «путевой лист» и вектор движения не оставляет сомнений в конечном пункте назначения.

С течением времени постепенно стал спадать и оптический обман «майданного двуязычия». Помните все эти прекраснодушные слоганы: «Одна страна – два языка», «Єдина країна/Единая страна»? За три с лишним года карета превратилась в тікву и «русскоязычным патриотам Украины» все чаще дают понять, что они – «нонсенс», временное явление, подлежащее исправлению если не в этом, то уже в следующем поколении.

Теперь даже «русскоязычных украинских националистов» демонстративно гонят из телеэфиров, показывая: как бы те ни клялись на верность Бандере, своими для расово правильных смерековых арийцев они никогда не станут.

Последний пример – жалкое и вместе с тем поучительное зрелище – комментарии под видеороликом известной киевской телеведущей Василисы Фроловой. Будучи этнической русской, она покаялась перед «щирыми и свидомыми» за незнание своего родного (!) украинского языка, чтобы иметь возможность вести на нем эфиры на ТВ. «Щирые и свидомые» Василисе не поверили, о чем предельно прямо написали в комментариях у нее в соцсети. Вот так постепенно, но неумолимо за личиной былой толерантности проступает мурло самой заурядной нациократии.

Когда до самых истово верующих адептов веры в самораспад Украины стало доходить, что же на самом деле происходит, сетевых разговоров про «бывшую Украину» заметно поубавилось. Сегодня эту мантру повторяют лишь самые упоротые и оторванные от реальности пропагандисты.

А между тем, процесс, как говаривал незабвенный Михаил Сергеевич, пошел, и останавливаться не думает. Громадье хитрых планов, выстроенных сказочниками на зыбком песке несбывшихся надежд и ожиданий, сегодня рушится со скоростью падения карточного домика.

И вот уже глава Пентагона принимает военный парад в Киеве вместе с Порошенко – с которым, как уверяли нас маститые политологи, администрация Трампа на одном гектаре не сядет. А под Одессой ударными темпами строят центр НАТО – хотя политические баснописцы божились: Украину никогда в блок не возьмут, а Москву, мол, только это и волнует.

Теперь остается немного подождать, когда натовские базы начнут обустраивать где-нибудь под Харьковом. И это хорошо, что новоявленных оракулов от пропаганды не начали одолевать расспросами о том, передал ли «наш Трамп» Украину в зону влияния Москвы в обмен на Сирию. Как об этом вещали из каждого утюга еще каких-то полгода назад все – от думских экспертов до «ольгинских» ботов.

Я уже не говорю о том, что «бывшая Украина» проявляет удивительное упрямство в вопросе выполнения минских соглашений – хотя с самого начала было понятно, что ДНР и ЛНР на российских условиях нужны Киеву в своем составе как зайцу пятая нога. «Нормандский» процесс стал своеобразной ловушкой вовсе не для Украины, а для России, поскольку именно ее делают крайней, требуя все новых и новых уступок. Бесконечные «хлебные» и «школьные» перемирия на Донбассе лишь растягивают во времени и так уже всем осточертевший ужас без конца. «Отдельные районы», которые должны были стать головной болью и ношей Украины, на практике пополнили, пусть и негласно, длинный список дотационных регионов РФ. И выхода из этой патовой ситуации не видно.

Хотя, нет.

В Киеве уже в открытую прощупывают почву для выхода из заколдованного круга, когда АТО нельзя прекратить, а войну – объявить. Если коротко, все сводится к нехитрой формуле: прекращению огня быть, дружбе с Россией – не бывать. В общем, замороженное вооруженное перемирие и железный занавес с камнем за пазухой на вечные времена.

Нетрудно сообразить, что предлагается уже хорошо известный россиянам «грузинский вариант».

«Да, все мы понимаем, что с Россией нужно будет как-то пытаться соседствовать, – рисует контуры будущего киевский эксперт Виталий Кулик. – Но это соседство с врагом, который в любой момент может всадить нам нож в спину. Это не «добрососедство», «партнерство» или «дружественные отношения». Все подобные термины в отношении РФ девальвировались после 2014 года. Нет у нас больше общей истории. Нет у нас и стратегических общих интересов. С врагом воюют, а не торгуют. Нет у нас с Россией и общего будущего. Сегодня возможно «прекращения огня», но не «примирение».

Самое интересное, что в Москве есть немало тех, кто на такой вариант согласен.

Призывы «забыть об Украине навсегда», разговоры о том, что Украина – это враг и «отрезанный ломоть», что «Украина для нас потеряна. Мы никогда не сможем называть их братьями, они никогда не будут испытывать желание называть нас братьями», что Украина «культурно, психологически и морально рассталась с Россией, и русскими», звучат в Москве давно и открыто.

А всевозможные железные дороги и газопроводы в обход друг друга вкупе с прекращенным прямым авиасообщением подводят под эти надстроечные рассуждения вполне конкретный материальный базис.

Так что же, правы те, кто еще три года назад говорил: никогда мы не будем братьями? «Грузинский» пример показывает, что разбитый горшок склеиванию не подлежит и самое большее, на что можно рассчитывать по итогам «прагматичной нормализации» – это состояния «и не друг, и не враг, а так». Впрочем, в случае с новой Украиной новой России не придется рассчитывать даже на это.

Политикам и гражданам Российской федерации, согласившейся на такой выбор, нужно отдавать себе отчет в том, какова будет его цена. О двадцати миллионах русских, о которых так любят вести досужие разговоры в Москве, в этом случае придется забыть. Потому что они станут украинцами. Ампутация части себя поставит жирный крест на всей предшествующей истории России, очертив безвозвратный водораздел между вчера и завтра.

Марк Гейер, “Примечания”.