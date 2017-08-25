Празднование Дня Независимости Украины в Санкт-Петербурге превратилось в казаки-разбойники

У нас праздненства Дня Независимости Украины превратились в настоящие казаки-разбойники.

Начиналось все вроде вполне спокойно, собрались у памятника Шевченко, оставили пожелания украинским воинам, послушали стихотворение в исполнении Кати Прокопович, а также песни на украинском языке в исполнении Михаила Новицкого!

На удивление, полицию наше мероприятие вообще не заинтересовало, сначала их вообще не было, а приехавшие позднее сотрудники не успели помешать, т.к. реакция на такие “преступления” согласовывается с начальством. Всегда забавляет когда они спрашивают кто главный.

Далее примерно половина пришедших к памятнику Шевченко отправилась на Невский поддержать акцию Солидарности.

А вот там не смотря на дождь стало жарко:

НОДовцы, провокаторы, куча полицаев и космонавты. Трудно сказать почему, но видимо в этот раз целью режима было вообще не дать провести акцию в поддержку Украины. Претензии и угрозы арестов к нам начались сразу же, причем у нас не было ни плакатов, ни флагов, а только желтые и синие шарики. Опасаясь задержаний, мы отступили вглубь Малой Конюшенной, к памятнику Гоголя.

Там нам тоже не удалось толком ничего сделать, была задержана Елена Осипова, а мы вновь были вынуждены отступать, на этот раз переместились к Казанскому собору. Это было довольно удачное место, удалось укрыться от дождя пока не пришла очередная волна космонавтов. После чего нас оттеснили еще дальше от Невского и мы сделали хитрый ход и зашли в кафе. Туда они следовать за нами не стали и мы смогли подписать открытки и плакат для украинских воинов, а ОМОН в это время мок под дождем.

По итогам дня напрашиваются следующие выводы:

– путинский режим крайне нервно воспринимает акции в поддержку Украины. В Санкт-Петербурге есть люди которые в это темное время сохранили разум, достоинство и совесть.

– Вы все огромные молодцы и большое спасибо что пришли поддержать Украину! Именно это является болевой точкой режима.

Ну и наконец хотелось бы сказать пару слов о ментах и космонавтах: это люди без чести и мозгов и когда мы их вот так погоняем под дожем и в холоде, то им уже не нужны будут ни зарплата, ни путин. Они за яхты, самолеты и дачи путина работать без выходных не будут, тем более умирать за это не будут.

Диана Ретинская.