«Гуляй Поле»

Российский актер Пашинин ушел в АТО

25.08.2017

Российский актер Пашинин ушел в АТО

Российский актер Анатолий Пашинин приехал в Украину и служит добровольцем украинской армии на Донбассе.

об этом в Фейсбуке написал журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: “Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов.))

Но “старлей Доронин” – за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала “Грозовые ворота” и уже месяц, как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус.

Будьмо, братья и сестры!”

Он стал бойцом 8-го батальона УДА.

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