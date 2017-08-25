Россия самоустранилась как геополитический игрок

Это ж надо так уметь (я про действующую российскую власть), чтобы:

1. Сделать геополитический выбор Украины окончательным.

2. Объединить по базовым позициям США и Европу.

3. Настолько нарушить всевозможные правила (от изменения территориальных границ соседних государств – до вмешательства в избирательные кампании в Европе и США), чтобы Соединенные Штаты сформулировали системный подход относительно “гибридного поведения” России. Военная агрессия в Украину привела к тому, что Запад выработал общий подход к конфликтам, имею в виду Грузию и Молдову. А сама Россия находится в списке угроз вместе с Ираном и Северной Кореей (это я о новом законе о санкциях).

Всю геополитическую работу по самоустранению России как крупного геополитического игрока сделала сама же российская власть. Соглашусь с теми, кто считает, что время, когда с Россией договаривалиь, прошло. Как сказал Рекс Тиллерсон, эпоха “стратегического терпения” закончилась. Россия добровольно выбрала концепцию “стены”. А это всегда растущее отставание и, в итоге, выпадение из мировых процессов. В то время как весь мир развивается, Россия, фактически, пропускает целый раунд геополитической игры. РФ превращается в место, а не причину, с точки зрения геополитических процессов. США – это причина. Европа – это причина. Китай – это причина. Россия – это территория, поэтому “оттяпать” часть чужой территории в геополитической нише “географа” вполне естественно. В геополитическую победу этот захват чужой территории все не удастся перевести. Что мы и наблюдаем – Россия проиграла битву за Европу, а рассчет исключительно на фигуру Трампа себя не оправдал. А если произойдут трансформации и на уровне международных организаций, в частности на уровне ООН (в сфере безопасности такое перестраивание уже постепенно происходит), то окажется, о чем я ранее уже писала, что именно Путин завершил партию “Сталин-Черчилль-Рузвельт”, в которой у СССР и России как правопреемницы было много выигрышных позиций.

Отставание РФ от цивилизованного мира, который теперь в понимании России становится враждебным, становится гигантским. Следующее поколение, конечно же, возьмется за голову, признает ошибочной сегодняшнюю политику Кремля, и, подобно Петру Первому, возьмет курс на стремительное реформаторство. Украина же имеет шанс за это время стать образцом трансформаций на постсоветском пространстве и процессов, которые РФ еще только предстоит пережить. Я не о Майдане (здесь у России своя история, многонациональная и многоконфессиональная страна, ну вы поняли), а, скажем, об опыте потери крупными собственниками своих капиталов (это пример, понятный для российских элит), не потому что власть отобрала, а потому что так случилось. И так далее. То есть, о переосмыслении. Другое дело, что вторая перестройка в РФ может иметь очень непрогнозированные последствия. Какой и в каком качестве Россия из нее выйдет (социальном, политическом, географическом) – вопрос.