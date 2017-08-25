«Гуляй Поле»

ФСБ готовит новые провокации

25.08.2017

ФСБ готовит новые провокации

Как стало известно группе ИС, в среде силовых ведомств России распространяется информация о намерениях якобы “украинских террористов” осуществить 24 августа серию резонансных диверсионно-террористических актов на железнодорожных вокзалах Москвы (Казанский, Киевский, Курский, Ярославский и Павелецкий).

Как стало известно от заслуживающих на доверии источников, в связи с данной информацией силовикам предписывается “предпринять меры по организации взаимодействия со всеми причастными ведомствами и спецслужбами РФ для обмена информацией в случае изменения оперативной обстановки, особенно в случае обнаружения признаков подготовки теракта”.

К мероприятиям привлечены ФСБ, московский региональный центр безопасности РЖД и транспортная полиция.

Как сообщалось, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что российские спецслужбы планировали использовать трех бывших бойцов АТО для совершения терактов в Москве. Посредники предложили им выехать в Москву и провести там незначительные строительные работы за хорошее вознаграждение. Вместо этого в Москве их водили по разным инфраструктурным объектам – метрополитену, вокзалам, а посещение этих объектов фиксировалось на камеру и документировалось при помощи звонков на номер украинского мобильного оператора, который выдали бывшим АТО-шникам.

Ранее провокации с задержанием украинских диверсантов фабриковались в Крыму и в оккупированных ОРДЛО. В СБУ заявили, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения.

 

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