Россияне хранят в офшорах активы, равные 75% национального дохода

Об этом говорится в докладе Национального бюро экономических исследований США (NBER). Выдержки из доклада приводят «Коммерсантъ»и «Ведомости», а также Republic.

Согласно оценкам NBER, примерно столько же активов граждане РФ зарегистрировали внутри страны в 2015 году. По данным Росстата, валовой национальный доход в 2015 году превысил 81 трлн рублей, таким образом, за рубежом россияне держат около 62 трлн рублей.

В документе выделяются три категории бенефициаров офшорных активов. Среди них иностранцы, ведущие бизнес в РФ с 1990-х годов, ставшие зарубежными резидентами россияне и бывшие граждане РФ, а также резиденты РФ, имеющие возможность переводить средства за рубеж.

В докладе NBER также отмечается значительное неравенство в России, по которому страна опережает, например, США, Германию и Францию. Если в указанных государствах состояние миллиардеров оценивается в 5–15% национального дохода, то в России – в 25–30%.