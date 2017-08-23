Так защитим мир, что камня на камне не оставим

«На сегодняшней встрече контактной группы «школьное перемирие» необходимо утвердить ради безопасности детей и всего гражданского населения Донбасса», − цитируют РИА Новости Бориса Грызлова.

…Вот, сколько живу столько и помню, что мы всегда были в авангарде борьбы за мир во всём мире. СССР бывало, чуть где искорка войны появится, а мы уж тут как тут. За мир боремся, оружием бесплатным подсобляем, советников по военному делу командируем.

Не только в Испании ещё до 2-й мировой или в Афгане в конце 70-х нас уважали, как миротворцев. Африка, Латинская Америка, Куба, Вьетнам…, да во всех концах и точках земного шара понимали, что СССР без внимания не оставит, только свистни! А, собственно, можно было и не свистеть, мы в любую военную заварушку и сами влезали, лишь бы базу военную воткнуть для последующей охраны мира. За это нас, за активное проявление нашего обострённого желания мирного сосуществования и любили по всему миру…

И, вдруг, в конце 80-х, как слепота постигла друзей и союзников. Только мы слегка свои миролюбивые объятия ослабили, … глянь, и нет уж ни соцлагеря, ни Варшавского договора. Да и ладно этих − самого СССР лишились! Правда, первоначально и мы особой горести не испытывали за потерю авангардной роли в борьбе за мир. Не до этого было. Дай бог в своих российских границах выжить, да сохраниться.

Но потом оклемались помаленьку, с колен стали подниматься, решительным Национальным Лидером обзавелись и опять вспомнили о своём главном предназначении − мир во всём мире беречь!

На всех сразу, кого тогда слепота постигла, силушек, конечно, было ещё маловато. Поэтому начали с малого − протёрли глазоньки Грузии на свою миротворческую миссию и образовали на её территории ещё два суверенных государства в границах своего российского бюджета.

В Европе вроде поначалу возбудились, но Саркози вник в тему, выслушал наши аргументы, что всё это сделано в пользу укрепления мира и успокоились…

А нефть, как одурела, прёт и прёт вверх! Куда деньги девать? Не проедать же внутри страны, у нас же миссия − мир хранить!

Попробовали через спорт. Показали им Кузькину мать на своей Сочинской олимпиаде. Но, не тот коленкор, масштаб не тот! Тут вовремя Украина со своим майданом и подвернулась. Жареным запахло, стреляют! А раз стреляют, значит мир нарушен и как же тут без нас?

Для начала спасли Крым. От неспокойной Украины отрезали и Керченским мостом поручили Роттенбергу привинтить к исторической родине − России. А сами двинулись дальше, в сторону Донбасса и Луганска. Когда выдвигались, то там ещё спокойно было. Но чувствовали, что это спокойствие ненадолго и не ошиблись! С приходом наших миротворцев во главе со Стрелковым забабахоло из всех орудий…

Вот с тех пор и боремся изо всех сил за установление мира в этой части Украины. Для бесперебойной доставки гуманитарной помощи пришлось даже кусок границы под свой контроль взять. Лучшие кадры − Суркова с Грызловым − на мирное урегулирование поставили. Сурков сейчас с американским представителем план разрабатывает, а Грызлов, вот, с инициативой выступил в Минском формате, чтобы в детей 1 сентября не стрелять ни с какой стороны. Должны поддержать нас с этой мирной инициативой, не звери же…

А Грызлов после этого, наверное, соберёт «добровольцев и отпускников» и их тоже попросит, что в День знаний стрелять в детей и учителей не надо, День знаний должен стать днём перемирия, а может даже и началом мира. Мы же всегда и везде за мир!

Николай Травкин.