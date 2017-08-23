«Гуляй Поле»

Так защитим мир, что камня на камне не оставим

23.08.2017

Так защитим мир, что камня на камне не оставим

«На сегодняшней встрече контактной группы «школьное перемирие» необходимо утвердить ради безопасности детей и всего гражданского населения Донбасса», − цитируют РИА Новости Бориса Грызлова.

…Вот, сколько живу столько и помню, что мы всегда были в авангарде борьбы за мир во всём мире. СССР бывало, чуть где искорка войны появится, а мы уж тут как тут. За мир боремся, оружием бесплатным подсобляем, советников по военному делу командируем.
Не только в Испании ещё до 2-й мировой или в Афгане в конце 70-х нас уважали, как миротворцев. Африка, Латинская Америка, Куба, Вьетнам…, да во всех концах и точках земного шара понимали, что СССР без внимания не оставит, только свистни! А, собственно, можно было и не свистеть, мы в любую военную заварушку и сами влезали, лишь бы базу военную воткнуть для последующей охраны мира. За это нас, за активное проявление нашего обострённого желания мирного сосуществования и любили по всему миру…

И, вдруг, в конце 80-х, как слепота постигла друзей и союзников. Только мы слегка свои миролюбивые объятия ослабили, … глянь, и нет уж ни соцлагеря, ни Варшавского договора. Да и ладно этих − самого СССР лишились! Правда, первоначально и мы особой горести не испытывали за потерю авангардной роли в борьбе за мир. Не до этого было. Дай бог в своих российских границах выжить, да сохраниться.
Но потом оклемались помаленьку, с колен стали подниматься, решительным Национальным Лидером обзавелись и опять вспомнили о своём главном предназначении − мир во всём мире беречь!
На всех сразу, кого тогда слепота постигла, силушек, конечно, было ещё маловато. Поэтому начали с малого − протёрли глазоньки Грузии на свою миротворческую миссию и образовали на её территории ещё два суверенных государства в границах своего российского бюджета.
В Европе вроде поначалу возбудились, но Саркози вник в тему, выслушал наши аргументы, что всё это сделано в пользу укрепления мира и успокоились…

«Лобби войны» не отменяет «лобби мира». Того самого, который «любой ценой»

А нефть, как одурела, прёт и прёт вверх! Куда деньги девать? Не проедать же внутри страны, у нас же миссия − мир хранить!
Попробовали через спорт. Показали им Кузькину мать на своей Сочинской олимпиаде. Но, не тот коленкор, масштаб не тот! Тут вовремя Украина со своим майданом и подвернулась. Жареным запахло, стреляют! А раз стреляют, значит мир нарушен и как же тут без нас?
Для начала спасли Крым. От неспокойной Украины отрезали и Керченским мостом поручили Роттенбергу привинтить к исторической родине − России. А сами двинулись дальше, в сторону Донбасса и Луганска. Когда выдвигались, то там ещё спокойно было. Но чувствовали, что это спокойствие ненадолго и не ошиблись! С приходом наших миротворцев во главе со Стрелковым забабахоло из всех орудий…

Вот с тех пор и боремся изо всех сил за установление мира в этой части Украины. Для бесперебойной доставки гуманитарной помощи пришлось даже кусок границы под свой контроль взять. Лучшие кадры − Суркова с Грызловым − на мирное урегулирование поставили. Сурков сейчас с американским представителем план разрабатывает, а Грызлов, вот, с инициативой выступил в Минском формате, чтобы в детей 1 сентября не стрелять ни с какой стороны. Должны поддержать нас с этой мирной инициативой, не звери же…
А Грызлов после этого, наверное, соберёт «добровольцев и отпускников» и их тоже попросит, что в День знаний стрелять в детей и учителей не надо, День знаний должен стать днём перемирия, а может даже и началом мира. Мы же всегда и везде за мир!

Николай Травкин.

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