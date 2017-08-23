«Лобби войны» не отменяет «лобби мира». Того самого, который «любой ценой»

Часто говорят, что Украине угрожает «лобби войны». Забывая о том, что в стране есть и «лобби мира».

«Война выгодна». «На войне делают деньги». «У войны есть лоббисты». Я часто слышу эти фразы. И в какой-то мере даже готов с ними согласиться.

Да, наверняка в Украине есть «профессиональные ястребы». Те, для кого война – это источник дохода. Те, кто зарабатывают на армейских поставках. Те, кто коллекционируют политические дивиденты.

И дело ведь не только в армейском бюджете – который вырос в разы за последние три с половиной года. И не только в увеличившихся расходах на нацбезопасность. В конце концов, «списать на войну» – это ведь очень удобная формула, которая выгодна и вороватому армейскому завскладом, и политику, который мобилизует избирателя алармизмом.

Но «лобби войны» не отменяет «лобби мира».

Потому что война стала не только трамплином для одних, но и минным полем для других. Всех тех, кто за десятилетия привык зарабатывать на статус-кво – когда Украина продолжала оставаться в колониальном статусе по отношению к России.

Судите сами. С момента начала войны взаимный товарооборот между Киевом и Москвой упал в 8 раз. Нынешние объемы торговли – лишь 12% от довоенного объема. И даже теперь Россия остается крупнейшим торговым партнером Украины. Да, мы часто в официальной статистике выводим на первое место торговлю с ЕС, но ЕС – это 28 стран, а Россия – одна.

Можете сами представить, каким был уровень интеграции украинской экономики в российскую. Можете сами оценить, какой доли доходов лишились украинские финансово-промышленные группы из-за взаимных санкций. Попробуйте догадаться, насколько сильно коллективное лобби тех, кто хотел бы восстановления довоенного положения дел.

Эти люди достаточно сильны, чтобы отмобилизовать «лидеров общественного мнения». Достаточно богаты, чтобы создать любые группы поддержки в соцсетях. Достаточно влиятельны, чтобы лоббировать идею «мира любой ценой» – не только внутри Украины, но и вовне.

Всякий раз, когда заходит речь о «ястребах войны», я вспоминаю о «ястребах мира». Тех самых, для которых Украина – не дом, а офис. Для которых будущее страны – это переменная, в противовес доходам, которые обязаны быть константой. Всех тех, кто сегодня предпочитает работать не в сфере публичного, предпочитая территорию кулуарного.

Им даже нет особой нужды работать с обывателем – куда проще напрямую работать с политическими элитами. Аппетит которых растет пропорционально близости выборов. И которые давно привыкли к мысли, что публичная непримиримость не обязана воплощаться в конкретных делах. Тем более, что создание выгодных кому-то схем совершенно не обязательно требует публичных непопулярных решений.

Да, «лоббисты войны» наверняка существуют в Украине. Но может случиться так, что они окажутся в меньшинстве по сравнению с «лоббистами мира». Того самого, который «любой ценой».

Включая капитуляцию.

Павел Казарин, Крым.Реалии.