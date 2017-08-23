Материал о том, что ракета в КНДР якобы разработана украинскими специалистами, РФ распространила еще в июне

В начале июня 2017 года Россия среди отдельных представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, распространила материал относительно того, что северокорейская ракета разработана с помощью якобы украинских специалистов.

В июне российская сторона распространила среди отдельных представителей военно-дипломатического корпуса материал, что северокорейская ракета разработана якобы с помощью украинских специалистов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретарь СНБО Александр Турчинов во исполнение распоряжения президента Петра Порошенко от 16 августа доложил, что рабочей группой и Межведомственной комиссией по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля проведена проверка обнародованной изданием The New York Times информации о возможной передаче государственным предприятием «Производственное объединение «Южмаш» ракетных технологий, в частности ракетных двигателей РД-250 (RD-250) Корейской Народно-Демократической Республике.

“Необходимо отметить, что РФ ведет системную, спланированную и откровенно провокационную информационную кампанию, направленную на дискредитацию Украины как надежного и последовательного партнера в выполнении принятых на себя международных обязательств”, – отмечает Турчинов. “Так, по информации нашей разведки, в начале июня 2017 российская сторона в инициативном порядке распространила среди отдельных представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, позиционный материал о том, что северокорейская ракета разработана с помощью украинских специалистов”, – говорится в докладе . “Также российские спецслужбы для распространения информации провокационного характера, дискредитирует Украину, системно используют заранее наработанные связи с экспертами и журналистской средой разных стран. В данном случае подтверждением этого факта является обнародование основного содержания указанного выше позиционного материала американским экспертом Майклом Эллеманом, семья которого имеет очень тесные отношения с ключевыми должностными лицами российских спецслужб”, – доложил секретарь СНБО. Как сообщал УНИАН 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее все, с украинского предприятия. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, участвовал в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, а его жена, Татьяна, размещала фото в российской форме.