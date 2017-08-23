«Гуляй Поле»

Роман Цимбалюк. Антиоккупант

23.08.2017

Украинский журналист Роман Цимбалюк бесстрашно ведет идеологическую борьбу с кремлевскими оккупантами на их территории. Канал Романа Цимбалюка: https://goo.gl/xgvEUe
Канал #OmTV существует благодаря просмотрам наших зрителей в Youtube. Для желающих поддержать финансово – реквизиты даны во вкладке О КАНАЛЕ на главной странице в Youtube: https://goo.gl/QA9Kjt . НОВЫЕ ВИДЕО

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