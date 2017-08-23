Роман Цимбалюк. Антиоккупант

Украинский журналист Роман Цимбалюк бесстрашно ведет идеологическую борьбу с кремлевскими оккупантами на их территории. Канал Романа Цимбалюка: https://goo.gl/xgvEUe
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Украинский журналист Роман Цимбалюк бесстрашно ведет идеологическую борьбу с кремлевскими оккупантами на их территории. Канал Романа Цимбалюка: https://goo.gl/xgvEUe