Против Поклонской – 2 уголовных дела

Против бывшего так называемого прокурора Крыма, незаконно занимающей место депутата Госдумы России Натальи Поклонской в Украине возбуждено два уголовных дела.

Об этом заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, сообщает «РБК-Украина».

Она обвиняется в государственной измене и внесении Меджлиса крымскотатарского народа в список запрещенных экстремистских организаций. По словам Мамедова, у крымской прокуратуры имеются еще материалы на Поклонскую, из-за чего окончательное подозрение пока не было квалифицировано.