Против Поклонской – 2 уголовных дела

Против бывшего так называемого прокурора Крыма, незаконно занимающей место депутата Госдумы России Натальи Поклонской в Украине возбуждено два уголовных дела.
Об этом заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, сообщает «РБК-Украина».
Она обвиняется в государственной измене и внесении Меджлиса крымскотатарского народа в список запрещенных экстремистских организаций. По словам Мамедова, у крымской прокуратуры имеются еще материалы на Поклонскую, из-за чего окончательное подозрение пока не было квалифицировано.
«В отношении Поклонской уголовное производство проводится ГПУ. Хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, мы не отправляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения», − отметил он.