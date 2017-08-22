«Гуляй Поле»

Против Поклонской – 2 уголовных дела

22.08.2017

Против Поклонской – 2 уголовных дела

Против бывшего так называемого прокурора Крыма, незаконно занимающей место депутата Госдумы России Натальи Поклонской в Украине возбуждено два уголовных дела.

Об этом заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, сообщает «РБК-Украина».

Она обвиняется в государственной измене и внесении Меджлиса крымскотатарского народа в список запрещенных экстремистских организаций. По словам Мамедова, у крымской прокуратуры имеются еще материалы на Поклонскую, из-за чего окончательное подозрение пока не было квалифицировано.

«В отношении Поклонской уголовное производство проводится ГПУ. Хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, мы не отправляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения», − отметил он.

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