В учениях «Запад-2017» примет участие в десятки раз больше военных, чем заявляют в России

В совместных военных учениях России и Беларуси «Запад-2017» примут участие в десятки раз больше военных и техники, чем заявляли в Министерстве обороны России.

В совместных военных учениях России и Беларуси «Запад-2017» примут участие в десятки раз больше военных и техники, чем заявляли в Министерстве обороны России.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, которого цитирует пресс-служба СНБО.

По его словам, учения, которые продлятся почти два месяца, будут отличаться большим пространственным размахом и численности привлеченных лиц.

«Предполагается проведение учений практически на всей территории европейской части России (в военно-административных границах ОСК «Север», «Запад» и «Юг» ВС РФ), в оккупированном украинском Крыму, и территории ОРДЛО, вдоль границ Украины, в частности на Донецком, Слобожанском и Полесском направлениях, в Беларуси, а также в Средиземном море и Сирии. Демонстративное проведения активной фазы учений запланировано на территории Калининградской, Ленинградской, Псковской, Смоленской областей и на территории Беларуси», − сообщил Турчинов.

Он отметил, что кроме вооруженных сил, в учениях принимают участие государственные органы всех уровней, подразделения Росгвардии, МВД, ФСБ, МЧС, представители ОПК и т.п.

«Согласно официальным заявлениям МО РФ в учениях «Запад – 2017» примут участие около 13 000 военнослужащих, в т.ч. от ВС РФ около 3 тысяч человек, около 280 единиц вооружения и военной техники, и 25 единиц авиационной техники.

В то же время реальная численность участников всех мероприятий в рамках «Запад-2017» оценивается в 230-240 тыс. человек, более 10 000 единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса», − сообщил Турчинов.

Он подчеркнул, что важной составляющей учений станет проработка вопросов применения 1-го и 2-го армейских корпусов 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, развернутых на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, на общем оперативно-стратегическом фоне с другими российскими войсками.

Секретарь СНБО не исключил создание под видом учений ударных группировок войск (сил) российской армии для перехода государственной границы и военного вторжения на территорию Украины.

Турчинов добавил, что учения «Запад-2017» будут иметь ряд особенностей, среди которых можно выделить отработку вопросов боевого применения вооруженных сил в ходе стратегической операции на континентальном театре военных действий с привлечением группировок войск коалиционного состава и созданием главного командования на театре военных действий.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак выссказал опасение, что считает, что Россия может использовать белорусско-российские военные учения «Запад-2017» против Украины и Европы.

«Предстоящие учения «Запад-2017» чрезвычайно мощные. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией», − заявил Полторак.

Он добавил, что Украина будет «адекватно реагировать на проведение учений».