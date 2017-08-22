Визы как повод для “оранжевых революций”

Око за око зуб за зуб.

Сегодня на Кремль хорошенько наехали американцы. Сильно усложняется выдача виз для граждан России на российской территории. Граждан Беларуси перенаправляют в Киев, Вильнюс и Варшаву.

Реакция россиян интересна. Понятно, что объясняется это русофобией, наследием Обамы и “плохим” Конгрессом.

Но Сергей Лавров в этом видит практически угрозу для действующего режима в РФ. Прямо говорит, что это попытка вызвать недовольство среди россиян непосредственно руководством России. И тут же упоминает угрозу “оранжевой революции”.

Что-то тут не так. Если рейтинг сами знаете кого 86%, то чего вы боитесь?

Жалко нет перед глазами свежей статистики об эмиграции из РФ в США сейчас. Обычно чем громче кричат об загнивающей Америке, тем больше туда стремиться людей. Показательно, что ответных мер против американцев не будет, ведь поток желающих получить визу РФ среди американцев явно меньше. Количество американских экспатов в РФ все время уменьшается. Причина не только в отношениях Кремля и Белого дома, все проще – после девальвации рубля здесь стало не так выгодно работать. .

И пусть мне кто-то еще скажет, что наш безвиз с Евросоюзом “фигня”. Посмотрите, как в России расстроились по этому поводу 🙂

Товарищи россияне!!! Если вы не понимаете, так это вам все большой привет дяди Сэма за оккупацию Крыма и Донбасса. А то, в РФ как-то забывают с чего все началось. Не надо забывать.

Сегодня еще первая встреча Волкера и Суркова по Донбассу в Минске. Фон задан хороший.

Роман Цымбалюк.