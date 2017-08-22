У ЧВК “Вагнер” в Сирии проблемы с оружием и деньгами

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» стали получать оружие хуже, чем раньше — им стали выдавать пулеметы, стоявшие на вооружении в 1950–1960-х годах. Начались и задержки по зарплате, заявили изданию вернувшиеся из Сирии

В частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» бойцам, которые приезжали в Сирию, стали выдавать автоматы АК-47 северокорейского производства, а также ротные пулеметы РП-46, которые стояли на вооружении советской армии еще в 1950–1960-х годах, пишет петербургское интернет-издание «Фонтанка».

Раньше наемники получали неограниченное количество боеприпасов на обучение, пишет «Фонтанка». В Сирии на вооружении компании стояли танки Т-72, системы залпового огня БМ-21 «Град», 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Зарплаты и премии выплачивались вовремя, а бойцы получали ордена. В конце весны 2016 года большая часть личного состава была отправлена в резерв. По данным «Фонтанки», когда бойцов ЧВК вновь вызвали в сирийскую командировку в конце 2016 года, условия работы изменились. На базе ЧВК «Вагнер» в Молькино в Краснодарском крае почти не осталось оружия. Исключение составляли сотрудники охраны, у которых было «несколько автоматов», уточняет издание.

В начале 2017 года наемникам в Сирии выдавали по 20 патронов на автомат для пристрелки и четыре магазина в качестве боезапаса. Причем вооружение представляло собой автоматы АК-47 «северокорейского производства, полученные от сирийской стороны, и несколько пулеметов Калашникова ПК и РПК». «Второй роте достались ротные пулеметы образца 1946 года РП-46», — утверждает издание со ссылкой на «рассказы вернувшихся» из сирийских командировок.

Впоследствии ЧВК получила несколько снайперских винтовок СВД и один или два АГС-17, что «принципиально проблему не решало». Вместо изъятых весной 2016 года танков Т-72 наемники получили четыре или пять Т-62, а вместо гаубиц Д-30 гаубицы М-30 образца 1938 года.

При этом наемники почти перестали получать поддержку от авиации и артиллерии, которая «свелась почти до нуля». В то же время вертолеты «не принимают участия в эвакуации раненых батальона Вагнера», а «военная транспортная авиация якобы больше не перевозит раненых вагнеровцев», из-за чего их приходится возить «чуть ли не в грузовых отсеках чартерных рейсов сирийской авиакомпании, летающей в Ростов», уточняет «Фонтанка». РБК направил запрос в пресс-службу Минобороны России.

Кроме того, в 2017 году в компании Вагнера изменились зарплаты. Прежние 240 тыс. руб. в месяц получают только бойцы разведывательно-штурмовой роты, участвующие в боевых операциях. Остальные — охрана нефтяного месторождения Хаят, артиллеристы, операторы беспилотных летательных аппаратов, подразделения обеспечения — получают около 160 тыс. руб. в месяц. «В отличие от прошлых лет случаются задержки», — пишет издание.

В августе прошлого года РБК подсчитал, что использование «группы Вагнера» в сирийском конфликте обошлось в сумму до 10,3 млрд руб. Желающие вступить в ЧВК «Вагнер» с 2015 года проходят подготовку на базе в Молькино в Краснодарском крае, писал РБК.

В марте 2017 года РБК вместе с Conflict Intelligence Team писал о гибели девяти россиян в Сирии, минимум шесть из которых были наемниками в ЧВК «Вагнер». РБК в марте писал о гибели другого бойца ЧВК «Вагнер» — Ивана Слышкина. Он тренировал сирийских военных и участвовал в освобождении нефтяного месторождения Хайян. «Через неделю был убит во время разведывательной операции в районе месторождения Шаэр», — рассказывал РБК собеседник, участвующий в военных действиях на территории Сирии.

О существовании ЧВК «Вагнер» стало известно в октябре 2016 года. В компанию вошли бывшие сотрудники воевавшего в Сирии «Славянского корпуса».

Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/politics/21/08/2017/599af1569a79478d3c1775b3