ССО отблагодарили Порошенка за 100 снайперских комплексов

Об этом написал Юрий Бирюков.

У волонтеров есть традиция фиксировать факт передачи какого-то имущества в армию. Это и определенная форма отчета. Это и мотивация для меценатов помочь деньгами. Нормальная традиция.

Но есть один меценат, который эту традицию постоянно нарушал. Он тратил свои сотни миллионов гривен на армию, отчеты получал в виде документов. И нигде особо не показывалось передаваемое имущество. Пару раз об этом говорилось в 15-м, пару раз в 16-м. В этом году даже общую цифру сказали. Но, без конкретики.

Этот меценат потратил на 3 полк ССО несколько десятков миллионов гривен. Разное передавалось. И трусы-носки-разгрузки-броники. И машины…

И 82 снайперские винтовки Z-10 308 калибра. И 18 снайперских винтовок Savage 338 калибра. И десятки тысяч патронов. И дальномеры и прочая оптика. 100 снайперских комплексов. Наверное это традиция – подводить к круглым цифрам.

А у снайперов тоже есть традиция – когда они получают точно подтверждение успешного выстрела, они хранят гильзу. На гильзе пишут фамилию погибшего побратима. Грустная традиция, бьет по нервам. Они мстят. Мстят хладнокровно и очень выверено. Мстят за погибших друзей. Мстят за нападение на нашу страну.

Сегодня командир 3 полка ССО передал Петро Порошенко символический подарок… артефакт… память…

С гильзами, выпущенными из снайперских винтовок. С фамилиями наших павших бойцов. С точными подтверждениями успешного выстрела.

Мы за каждого отомстим.