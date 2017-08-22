Как я ездил на Донбасс. Часть 1

Стремление посетить зону АТО (Анти-террористическая операция, проводимая украинскими силовыми структурами против сепаратистов и их российских «друзей и помощников») на Донбассе и увидеть все происходящее там своими глазами появилось у автора уже давно, однако чисто с технической стороны возможность реализовать такой замысел появилась только в последнее время. Украинская сторона старается поддерживать в охваченном войной регионе четкий и при необходимости – жесткий порядок, поэтому «просто так» попасть в зону боевых действий физически невозможно, требуется длительное оформление, которое мне удалось пройти благодаря усилиям моих киевских друзей. Впечатления от своей поездки, имевшей место с 15 по 25 мая, автор хотел бы представить в виде серии очерков, размещенных на этом портале.

Оговоримся сразу – автор видел обстановку и развитие событий на Донбассе с украинской стороны, общался в основном с представителями украинских административных структур, воинских формирований, волонтерского движения и с местными жителями, проживающими на территориях, подконтрольных Киеву. Однако были и встречи с приехавшими по тем или иным надобностям на «украинскую территорию» жителями оккупированных частей Донбасса (сам термин «украинская территория» условен и по сути глубоко неверен, что не раз подчеркивали собеседники автора в ходе этой поездки – ВСЯ территория Донецкой и Луганской областей украинская, и автор постарается в предлагаемых очерках привести достаточно свидетельств, подтверждающих эту самоочевидную истину). Естественно воздействие «украинского видения» проблем региона не могло не сказаться на позиции автора, однако своей задачей он видит не продвижение целенаправленно «про-украинской» интерпретации событий, а по возможности наиболее честно и объективно донести до читателей суть и содержание увиденного и услышанного в общении с людьми в ходе поездки.

Необходимо отметить – картина, представленная представителями украинской стороны, с которыми встречался автор, обладает высокой убедительностью. Искренность, а зачастую и эмоциональность их свидетельств, глубоко впечатляли и убеждали. А если тут же видишь своими глазами «материальные свидетельства» правдивости сказанного ими (многое будет проиллюстрировано сделанными в ходе поездки фотографиями), впечатление складывается достаточно полное и не вызывающее серьезных сомнений.

В то же время посещение автором зоны конфликта именно с украинской стороны имеет вполне определенную мотивацию. По сути основных мотивов было два. Во-первых, крайняя неудовлетворительность и однобокость поступающей в Молдову информации о характере и причинах конфликта на Донбассе, о ходе боевых действий в зоне АТО и методах, применяемых той или иной из противоборствующих сторон. Подавляющее большинство наших сограждан формирует свои представления по этой теме, опираясь почти исключительно на мнения, отражающие позицию лишь одной из сторон, а именно российско – сепаратистской. Иного и не может быть в откровенно уродливых условиях, когда абсолютным лидером по использованию массой телезрителей РМ является российский PRIME (с весомым дополнением в виде РТР), на «газетном рынке» доминируют различные «АиФ в Молдове» или «КП в Молдове», а по интенсивности посещения тех или иных интернет – сайтов передовые позиции удерживают российские социальные сети. Сложилась ситуация, при которой пользователи русскоязычных (фактически российских либо отечественных «махрово»-про-российских) медиа – средств слышат только мнение Кремля, румыноязычные СМИ уделяют проблеме АТО и ситуации на Донбассе непростительно мало внимания, а украинская сторона по сути в нашей стране «лишена права голоса» : жители Молдовы практически вообще НЕ ЗНАЮТ позиции Киева и освещения событий украинскими СМИ (простой вопрос – интересно, десятками или сотнями человек на ВСЮ Молдову исчисляется количество тех, кто хотя бы слышал – не говоря уже о посещении этого интернет – ресурса, – о сайте «Информационного сопротивления» www.sprotyv.info?). Соответственно львиная доля населения РМ живет под давлением кремлевских мифов о «гражданской войне» на востоке Украины, о «кровожадных бандеровцах» и «украинских фашистах», о «срыве украинской стороной» Минских соглашений, об отсутствии на Донбассе регулярных российских войск (феномен «Их-там-нет-ов») и многого-многого другого, не менее предвзятого и фальшивого. Сразу же отметим – многие и даже очень многие читатели сайта ENews могут прочно и уверенно занимать про-путинские позиции и верить демагогии всякого рода захарченок и плотницких, могут не любить Украину и считать, что в Киеве правит «хунта», но давайте согласимся со справедливостью и исключительной применимостью в данном случае требования – audiat et altera pars («пусть будет выслушана и другая сторона»).

Во-вторых, сама по себе информационно – пропагандистская кампания, развернутая Москвой в связи с событиями на востоке Украины, изобилует примерами столь грубой лжи и передергивания фактов, что это не может быть не заметно даже «невооруженным взглядом». Умение российской стороны беззастенчиво врать хорошо известно автору еще по событиям 1992 г. в Приднестровье. Весьма впечатляло, когда после возвращения с передовой, где приходилось быть свидетелем нарушавших перемирие обстрелов со стороны сепаратистов, в вечернем выпуске ОРТ приходилось видеть изложение событий «с точностью до наоборот» – время, место и характер обстрелов назывались верно, только виноватой в них оказывалась …молдавская сторона. Жители Молдовы постарше. Пережившие войну 1992 г., должны помнить «кремлевские народные сказки» об изнасилованных школьницах и о «разрушенной до основания» школе №2 в Бендерах, о широкомасштабном участии в боевых действиях румынских войск (об активном вмешательстве в конфликт российской 14 армии эти «народные сказки» почему-то благоразумно помалкивали) и многое другое. Характер российской пропаганды по поводу событий на Донбассе с первых же моментов развития конфликта начал демонстрировать свои знакомые по 1992 году «генетические черты». Появились и «распятые мальчики», и «изнасилованные старушки», и якобы «бьющие украинскую армию» разнородные «шахтеры» и «трактористы» (оставалось только непонятным, на какие средства эти «трактористы» приобрели исключительно дорогостоящее обмундирование и оснащение, откуда получили новейшие виды вооружения и где и когда так мастерски научились им пользоваться), и найденные в каких-то шахтах единицы военной техники, которая никогда на вооружении украинской армии не состояла и как любят говорить московские пропагандисты «не имеет в мире аналогов».

Поразительно то, что авторы кремлевской «развесистой клюквы» обычно даже не затрудняют себя приданием своему вранью даже элементарного правдоподобия. Однажды в Интернете (еще году в 2015-м) автор нашел днр-овский видеоклип, призванный иллюстрировать «зверские обстрелы украинской стороной жилых кварталов Донецка с гибелью мирных жителей». Автобусная остановка, собравшиеся вокруг двух «убитых» люди, орущая в истерике женщина (будем надеяться, ей хорошо заплатили – уж очень старательно глотку рвала). С первого взгляда – страшно и «убедительно». Однако при более внимательном рассмотрении – явная туфта : лежащие в стандартной позе «руки по швам» псевдо-убитые с вымазанными чем-то красным головами и никаких других признаков разрыва мины или снаряда. Автор был на двух войнах – Приднестровье и Чечня, – и прекрасно знает, как выглядит место разрыва 120мм мины или 152 мм снаряда : создателям такого «шедевра» надо было додуматься хотя бы изобразить следы осколков на автобусной остановке, расколупать мало-мальскую ямку в асфальте как след попадания и придать «убитым» актерам более естественные позы с более тщательным демонстрирующим «увечья» гримом.

Российская информационная кампания (точнее трагикомедия судорожных поисков ухода от ответственности) по поводу гибели в июле 2014 г. малайзийского Боинга давно уже потеряла последние даже гипотетические мерки приличия. Выдумывается одна версия глупее другой в отрицании ОЧЕВИДНЫХ фактов : во всем мире никто не сомневался и не сомневается, что самолет из российского «Бука» сбили сепаратисты при помощи российских «военных советников», и доказательств этому хватит уже на сотни томов следственного дела, но в «русском мире» принято считать – «это не мы!». Впрочем, «ничто не ново под Луной» – всем европейцам и в целом – представителям цивилизованного сообщества еще с 1943 г. было известно, что в Катыни польских офицеров расстреливали НКВДшники, но в СССР десятилетиями упорно долдонили, что вина лежит на эсэсовцах.

«Липовый» характер российских информационно – пропагандистских вбросов раскрывается обычно без труда. Простая хроника событий : после подрыва весной этого года на Донбассе автомобиля наблюдательной Миссии ОБСЕ и гибели ее сотрудников необходимые в таких случаях службы, в т.ч «Скорая помощь», оказались на месте инцидента в лучшем случае через пару часов, а съемочная группа одного из российских СМИ – через 3 (прописью – три!) минуты. Первое, что приходит в голову – qui prodest («кому выгодно»)?

Приведенные примеры еще до поездки в зону АТО убедили автора – допустить, чтобы и далее московская пропаганды «промывала мозги» жителям Молдовы – не только опасно, но и губительно. Поэтому задачей автора стало получение информации, которая позволила бы дать альтернативное путинским стереотипам видение данной проблемы и развертывающихся на Донбассе событий. Автор еще раз хочет оговориться – да, в очерках о поездке также будет представлена достаточно односторонняя (хотя эта односторонность вполне оправдывается названным отсутствием альтернативной точки в медиа-пространстве Молдовы) позиция, но о виденном, слышанном и пережитом автор постарается рассказать как можно более честно и последовательно.

Теперь кратко о самой поездке. Путешествие в зону АТО было организовано киевскими друзьями автора, политологами и ведущими рассчитанной на русскоязычную аудиторию и транслируемой на РФ радиопередачи «Блеск и нищета «русского мира»» Олегом Лисным (Аналитический центр «Политика», вице-президент), и Дмитро Левусем (Центр общественных исследований «Украинский меридиан», директор), в поездке мы работали как единая команда, преследующая общие задачи. Очень помогало, что Олег и Дмитро уже не первый раз в зоне конфликта, это позволяло им познакомить автора со многими интересными, хорошо знающими обстановку и просто радушными и добрыми людьми. Мои друзья в ходе поездки имели также свою специализированную задачу собрать материал для своей радиопередачи. Многим нашим собеседникам, не понаслышке и не из СМИ, а на своем опыте знающим, что такое «приход «русского мира» в Украину» – простым людям, военным, волонтерам, представителям местных администраций был задан вопрос – как они понимают «русский мир» и с чем он для них ассоциируется. Ответы – в том числе данные русскими по происхождению людьми и иными этническими не-украинцами, – поражали своим сходством и единой направленностью : «русский мир» – это война и кровь, принесенные на украинскую землю, это смерть, боль, страдания огромного числа людей, разделенные линией противостояния семьи, это разрушенные дома и «добиваемая» сепаратистами экономика региона, наконец, это внедряемые в человеческие души вражда, ненависть и взаимная подозрительность. Вопросы задавались совершенно спонтанно, без подготовки, абсолютно незнакомым друг с другом и различным по своему статусу, положению и месту проживания (или службы) людям. «Сговориться» заранее или исполнять столь согласованно некую «предписанную сверху» роль они не могли чисто физически, поэтому удивительное единогласие мнений, оценок и эмоций говорит очень о многом.

Первый пункт нашего путешествия – ставший знаменитым по событиям весны – лета 2014 г. Славянск на севере Донецкой области. Краткая поездка в находящийся немного южнее Краматорск в штаб АТО с получением в пресс-центре штаба журналистских удостоверений, подтверждающих нашу аккредитацию в зоне конфликта. По пути наш спутник, местный волонтер, капеллан и представитель местной общины Пятидесятников Володя на местности обрисовал оперативно – тактическую обстановку во время боев трехлетней давности, рассказал о том, как орудовали в захваченном городе и его окрестностях банды И.Гиркина (Стрелкова) и «Моторолы». В самом городе довелось видеть следы боев, в частности страшные разрушения, причиненные сепаратистами местной мебельной фабрике, захоронения мирных жертв сепаратистского террора. После посещения на следующий день после прибытия в Славянск одного из расположенных неподалеку боевых подразделений ВСУ – поездка в Николаевку, ключевой пункт обороны мятежников в 2014 г и встреча с удивительным человеком – хирургом местной больницы Александром Белановым. После того как «Моторола» был выбит в начале июля того года из этого городка, была блокирована единственная линия снабжения, связывавшая окопавшихся в Славянске «гиркинцев» с Россией, после чего «отважные днр-овцы» спешно бежали из хорошо укрепленного города на юг. В этой ситуации, как говорится, «комментарии излишни» – если знакомишься с событиями на месте, а не у телевизора за просмотром российских каналов, сразу же становится понятным, какую «миротворческую миссию» исполняла Россия и какую «гуманитарную помощь» она присылала в зону конфликта с первых же дней его возникновения. Впрочем, обо всем этом подробнее в следующих очерках – рассказать есть что.

Следующий пункт назначения – Северодонецк, выполняющий в связи с захватом Луганска сепаратистами и опекающими их россиянами роль административного центра подконтрольной украинской стороне части Луганской области. В Северодонецке удалось встретиться с губернатором Луганщины Юрием Гарбузом, имеющим заслуженное реноме реформатора, способного на инновационной основе изменить к лучшему жизнь региона. Из областного центра были совершены три исключительно информационно нагруженные и интересные поездки. Первая – в районный центр Станица Луганская, находящийся на передовой линии обороны украинских сил : буквально в километре – полутора от окраин поселка, на Южной стороне Северского Донца – позиции сепаратистов, периодически простреливающих «украинский» берег. Об обстоятельном разговоре в рай-госадминистрации с местным управленческим активом во главе с руководителем администрации Юрием Золкиным и приехавшими туда представителями волонтерского движения будет подробнее рассказано в последующих очерках. Особые впечатления – об обстановке на расположенном на окраине райцентра КПВВ (Контрольный Пункт въезда – выезда). На следующий день – выезд на передовую, в расположение позиций роты прославленного «Штурмана» в районе Трехизбенки (также на берегу Северского Донца – с позициями противника на противоположном берегу). Получив бронежилеты, мы в сопровождении бойцов ВСУ некоторое время «ходили под снайпером» на открытом и хорошо простреливаемом со стороны сепаратистов пространстве. Все обошлось хорошо, никто не стрелял (хотя по словам наших сопровождающих такое случается нередко), нам удалось осмотреть следы попаданий выпущенных «лнр-овцами» 82 мм мин – оружие, запрещенное к применению Минскими соглашениями (фотографии прилагаются). Наконец, последний выезд «на местность» из Северодонецка – поселок Золотое, также на линии боевого противостояния. О посещении КПВВ, старательно выстроенного за огромные средства украинской стороной и фактически бездействующего по вине сепаратистов, разговор далее пойдет отдельно.

Из Северодонецка наш маленький отряд двинулся на юг, в Приазовскую зону Донецкой области, в районный центр Волноваха. Огромную помощь в ознакомлении с обстановкой в Волновахском районе нам оказал Иван, помощник «местного» депутата Верховной Рады Дмитрия Лубенца. Из райцентра дважды выезжали на КПВВ в Новотроицком на шоссе в Донецк. В этом месте шоссе проходит вблизи линии фронта в районе занятого сепаратистами г. Докучаевска, в первый день посещения Новотроицкого мы стали свидетелями обстрела, который велся сепаратистами по позициям ВСУ. Усложнившаяся ситуация не позволила проехать «на ноль» (т.е. последние позиции украинской стороны на данном участке, далее – только «серая зона» и через полтора километра такой же «ноль» со стороны «днр-овцев»). Выехать «на ноль» удалось только на следующий день – 7 км далее КПВВ по шоссе, на одном из отрезков дистанция до позиций сепаратистов сокращается до нескольких сот метров, периодически с той стороны ведутся обстрелы, поэтому «на ноль» нас доставил в специальном бронированном автомобиле начальник погран-поста Новотроицкое. Во время поездок в Волновахском районе посетили два мемориала на местах совершенных сепаратистами преступлений – предательское нападение «банды «Беса»» на спящих на привале бойцов ВСУ в 2014 г. у Благодатного и обстрел из БМ-21 «Град» в 2015 г. скопления гражданских автомашин на находившегося тогда южнее Новотроицкого КПВВ – погибло 12 человек в одном из автобусов. Об этих трагедиях автор расскажет в последующих очерках : характер навязанной Украине кремлевскими «стратегами» и их местными пособниками войны в этих двух эпизодах собран как в своеобразном фокусе.

Последняя остановка на пройденном пути – Мариуполь. Местные Симики (о том, кто они и какую структуру представляют – ниже) отвезли нас в пос. Бердянское, в 1.5 км от Широкино, где не прекращаются ожесточенные бои. Выезд в зону особенно тяжелых разрушений в результате имевшего место за неделю до этого, 18 мая, обстрела сепаратистами «из крупных калибров». Такие жуткие руины автору последний раз довелось видеть в начале 1995 г. в Грозном. Повезло и на этот раз – нас предупредили, что находимся в зоне крайне повышенной опасности – «при любом свистящем звуке не раздумывая – на землю», однако пока мы находились в этом месте, сохранялось затишье. Когда вечером мы уже находились в поезде «Мариуполь – Киев» позвонил сопровождавший нас утром в зону боев офицер с сообщением – по Бердянскому, в том числе и по тем кварталам, в которых мы до этого находились, оккупанты старательно «молотили» из всех возможных калибров.

Как уже отмечал автор, круг нашего общения в ходе поездки был весьма широк. Нам удалось, хотя бы в «первом приближении», ознакомиться с работой местных администраций и органов местного самоуправления в зоне АТО. Помимо упомянутых встреч с губернатором Луганской области и с руководством Станице-Луганского района высоко – информативным было наше присутствие на заседании представителей местных властей Славянского района Донецкой области, посвященное представлению руководящему активу нового главы районной госадминистрации. Вел заседание глава Донецкой областной военно – гражданской администрации Павел Жебривский, увиденное и услышанное в ходе этой встречи дает наглядное представление о том, как украинская власть налаживает и обустраивает нормальную жизнь в охваченном вооруженным конфликтом регионе.

В отдельном очерке будут представлены впечатления от общения с военнослужащими ВСУ, с украинскими пограничниками, обеспечивающими порядок на КПВВ. Исключительно яркие впечатления оставило общение с Симиками (специализированная организация в структуре ВСУ, предназначенная для осуществления своего рода «посредничества» между собственно боевыми армейскими частями и подразделениями и гражданским населением, прежде всего проживающим в зонах боевых действий и дислокации воинских формирований. Название происходит от английской аббревиатуры CIMIC – Civil – Military Cooperation. Данная организационная форма появилась вначале в США и в настоящее время широко применяется странами и силами НАТО). О Симиках в дальнейшем будет особый разговор, поскольку эта новация в воюющей против сепаратистов и агрессоров Украине является одним из наиболее мощных факторов сплочения Нации в борьбе за свободу и целостность своей Родины.

Одна из наиболее ярких страниц в состоявшейся поездке – общение с представителями волонтерского движения. Этот удивительный феномен также является одной из наиболее выразительных особенностей, резко отличающей войну на востоке Украины от других вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве, имевших место в последние два с половиной десятилетия. Волонтеры, их подвижническая деятельность в ходе конфликта стали наглядным доказательством того, что в Украине спонтанно, без каких-либо указаний «сверху», без грантовых вливаний со стороны международных Фондов, без словесной трескотни в политическом и медиа-сообществе сформировались прочные основы жизнеспособного и деятельного Гражданского Общества и реальной Политической Нации. О волонтерах – пятидесятниках Андрее и Володе, работающих в Славянске, как и о поразительных встречах в Станице – Луганской, в частности с легендой волонтерского движения, Народным Героем Украины (высшее волонтерское отличие) Викторией Мирошниченко – расcказ впереди.

Отдельная страница наших впечатлений – контакты с представителями религиозных общин в зоне АТО. В последующем автор расскажет о нарастающей поляризации в религиозном пространстве Украины, в частности в рамках самих охваченных войной областей. С одной стороны нарастает консолидация самых различных конфессий и религиозных объединений в выполнении единой задачи – в оказании поддержки борющейся за свободу Украине, в сплочении народа для решения общих задач. С другой – все более нарастающая маргинализация и изоляция Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), все более наглядно демонстрирующей свою предательскую роль пособников сепаратистов и оккупантов.

Наконец, на всех этапах поездки нам доводилось общаться с местными жителями, с лицами, приехавшими (через те же КПВВ) на контролируемую украинской стороной территорию из «сепаратистской зоны». Наблюдения за повседневной жизнью Славянска, Северодонецка, Волновахи, Мариуполя также дали хороший материал для наблюдения и оценки происходящего.

Безусловно, со структурной точки зрения неверно было бы давать те или иные общие оценки и заключения в самом начале цикла очерков, в завершении первого из них. При этом автор считает возможным уже на этом этапе суммировать свои главные впечатления от совершенной поездки – подчеркиваем : именно не «выводы и заключения», не некое резюме, а только впечатления. Во-первых, предельное несоответствие всего увиденного и услышанного тем стереотипам, которые распространяются российской пропагандой. Прежде всего это касается мифа о некой «гражданской войне», которая якобы началась весной 2014 г. в Донбассе. В последующих очерках автора постарается привести достаточно свидетельств, показывающих, что без вмешательства со стороны России никакого вооруженного противостояния на Донбассе не было бы. А уж любые упоминания о неких «украинских фашистах», якобы терроризирующих население в зоне АТО, начинают после всего пройденного в этом путешествии восприниматься в лучшем случае как рассказы барона Иеронима фон Мюнхгаузена.

Во-вторых, невозможно не заметить массовые проявления – как среди украинских военнослужащих, так и среди простого мирного населения, – патриотических настроений и готовности стоять до конца за свое Отечество. Конечно, встречаться на нашем пути нам пришлось с людьми самых разных настроений и позиций, в том числе с закоренелыми сторонниками «русского мира» (к слову, открытость последних в высказывании своих убеждений явно не вяжется с леденящими душу картинами, рисуемыми российскими СМИ – если верить им, то на подконтрольных Киеву территориях установлен гестаповский режим, а на население наводят ужас «зондеркоманды» СБУ), и сам Донбасс до сих пор представляет по настроениям населения весьма проблемную для Украины территорию. Однако проявления украинского патриотизма видны на каждом шагу, и об этом многое необходимо рассказать.

В-третьих, у нас была реальная возможность на основании бесед с очевидцами выявить четко выраженную асимметрию мотиваций в среде защитников Украины и ее врагов. В первом случае налицо реальная готовность бороться за свободу, независимость и территориальную целостность своей страны (и тому множество примеров и подтверждений), во втором – «голые» шкурные интересы, активно подогреваемые псевдо-«гуманитарной» помощью и пропагандистскими усилиями России. Беседы с многими никак друг с другом не связанными людьми однозначно рисуют картину хаоса и бандитского беспредела в т.н. «днр» и «лнр».

В-четвертых, на каждом шагу приходилось сталкиваться со свидетельствами (как наглядными, так и по рассказам очевидцев) широкомасштабного вмешательства России в события на Донбассе. Без поддержки Москвы сепаратистские «республики» прекратили бы свое существование еще летом 2014 г. – все люди, которым доводилось бывать на оккупированных территориях, свидетельствуют о все более откровенно выявляющейся тотальной нежизнеспособности новоявленных «государств».

В-пятых, находясь в зоне боевых действий, с определенностью убеждаешься в том, какая сторона несет основную, если не исключительную ответственность за срыв реализации Минских соглашений. Свидетельств этому «выше крыши», приведем только один момент : в прифронтовых селах «с украинской стороны» даже отъявленные сторонники сепаратистов не обвиняют подразделения ВСУ в провоцировании боевых действий и нагнетании обстановки, а ставят вопрос иначе : «если бы вы отсюда ушли, НАС ПЕРЕСТАЛИ БЫ ОБСТРЕЛИВАТЬ». Получается, что поводом для обстрелов является само присутствие украинских войск. А как же тогда Минск и все соглашения о прекращении огня?

В-шестых, впечатления о быте и условиях жизни простых граждан в зоне конфликта, беседы с мирными жителями убеждают в высокой готовности украинской стороны наладить в регионе нормальный ритм жизнедеятельности, обеспечить для населения если не повышенные, то по крайней мере приемлемые (что в современной ситуации крайне сложно и «затратно») социальные условия. Примеры заботы официальных структур о людях встречаются на каждом шагу, и об этом также предстоит рассказать.

Наконец, в-седьмых – заметны (автору, много лет до этой поездки не бывавшему в Украине и тем более в зоне АТО, трудно с чем-то сравнивать, однако не верить оценкам своих друзей и собеседников у него нет оснований) признаки начавшегося изменения настроений «в пользу Украины» среди наиболее неустойчивой и даже ранее симпатизировавшей сепаратистам части местного населения на Донбассе.

Обо всем этом еще предстоит рассказать в последующих очерках.

Вадим Малахов, enews.md.