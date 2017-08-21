США прекратила выдачу неиммиграционных виз гражданам России

США с 23 августа 2017 года приостановливает процедуру выдачи в России неиммиграционных виз.

Об этом сообщается на сайте посольства США в РФ.

Выдача виз приостановлена во всех регионах страны, кроме Москвы, где ее возобновят с 1 сентября.

Такое решение властями США принято “в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ”.

Кроме того, ранее назначенные собеседования будут отменены. В посольстве отметили, что те, кто уже подал документы на оформление визы США, “будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование”.

Кроме того, посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Беларуси.

Новые меры в отношении выдачи виз россиянам будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в России.

Напомним, ранее правительство России заявило о сокращении количества дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольства и генконсульствах США в РФ до 455 человек.