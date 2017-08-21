«Гуляй Поле»

Московский суд отказался арестовывать турбины Siemens

21.08.2017

Московский суд отказался арестовывать турбины Siemens

Арбитражный суд Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в оккупированный Крым.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Напомним, Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

Ответчиками по иску является ОАО «ПО «Технопромэкспорт», ООО «ПО «Технопромэкспорт» и ООО «Сименс Технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и российской компании «Силовые машины»).

«Siemens инициировал уголовное расследование в отношении ответственных лиц. Более того, Siemens подал иски о прекращении каких-либо дополнительных поставок в Крым и возврате уже доставленного оборудования в исходное место назначения – Тамань», − сказал представитель компании Вольфрам Трост

Напомним, РФ направляла в оккупированный Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию аннексированного полуострова.

26 июля, послы 28 стран − членов Евросоюза согласовали расширение антироссийских санкций из-за поставок турбин Siemens в Крым.

Siemens через суд намерена вернуть турбины своего производства. В немецком концерне также заявили, что замораживают сотрудничество в России в сфере энергетики.

Если Siemens уйдет с российского рынка, это создаст серьезные проблемы для российской энергетики.

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