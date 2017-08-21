Московский суд отказался арестовывать турбины Siemens

Арбитражный суд Москвы отказался арестовать по иску немецкого концерна Siemens четыре газотурбинные установки, которые были доставлены в оккупированный Крым.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Напомним, Siemens подал иски против причастных к поставке его турбин в оккупированный Крым.

Ответчиками по иску является ОАО «ПО «Технопромэкспорт», ООО «ПО «Технопромэкспорт» и ООО «Сименс Технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и российской компании «Силовые машины»).

«Siemens инициировал уголовное расследование в отношении ответственных лиц. Более того, Siemens подал иски о прекращении каких-либо дополнительных поставок в Крым и возврате уже доставленного оборудования в исходное место назначения – Тамань», − сказал представитель компании Вольфрам Трост

Напомним, РФ направляла в оккупированный Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию аннексированного полуострова.

26 июля, послы 28 стран − членов Евросоюза согласовали расширение антироссийских санкций из-за поставок турбин Siemens в Крым.

Siemens через суд намерена вернуть турбины своего производства. В немецком концерне также заявили, что замораживают сотрудничество в России в сфере энергетики.

Если Siemens уйдет с российского рынка, это создаст серьезные проблемы для российской энергетики.