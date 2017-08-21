Экс-журналист НТВ высказался за распад России

Полный развал Российской Федерации станет залогом спасения русской нации, которая живет категориями имперского прошлого. Русские утратили право на свою государственность.

Такое мнение в эфире Обозреватель.LIVE высказал переехавший в Украину российский журналист, экс-сотрудник канала НТВ Евгений Лесной.

“Я сторонник того, чтобы Россия прекратила свое существование как государство”, – сказал он.

Журналист считает, что русские в РФ утратили право иметь собственную государственность. “Эта нация не справилась с современными вызовами… реалиями, которые подкинул мир”, – отметил Лесной.

“Жить в рамках осознания конца 19 начала 20 века в 21 веке нельзя… Все, что сейчас происходит с исторической точки зрения, это продолжение развала Российской империи”, – пояснил он.

“Окончательное уничтожение государства Российская Федерация с (последующим) внешним его управлением, с разделом его на энное количество более простых и меньших по территории образований позволит сохранить российскую нацию”, – добавил Лесной.