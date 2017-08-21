Присвоение чужой истории стало госполитикой России

Россия самая большая страна на планете (смотри Глобус). Казалось бы места достаточно, в том числе для создания российской-русской Мекки.

Но нет. Российскую Мекку будут создавать на оккупированных территориях – в Крыму, в Херсонесе, так как именно там КИЕВСКИЙ князь Владимир крестил Русь.

Это из области “русской” Анны – королевы Франции, дочери князя КИЕВСКОГО Ярослава Мудрого.

Это уже давно не попытка присвоить древнюю историю исключительно себе, а государственная политика. Похоже, если бы РФ захватила Киев (что невозможно, слава украинской армии), то нашлось бы тысячи аргументов про то, что это “русский город” и из него пошло “укрепление централизованного российского государства”.

Но Киев (и это прекрасно) – столица независимой Украины, поэтому из этого дискурса всячески исключаться.

На данный момент в историческом аспекте Россия не претендует только на Степана Андреевича.

И исключительно случайно памятник Владимиру стоит в Киеве с 1853 года, а в Москве с 2017.

Этот подход аннексии истории укоренился в российском обществе давно. Приведу пример.

Был у меня дружок из Питера, очень образованный. Так вот до войны он возил свою подругу в Киев водил в рестораны украинской кухни и объяснял, что это и есть “настоящая русская еда”.

Потом началась война уехали они вместе в одну из стран западной Европы и любят оттуда Путина и зарабатывают на этом. Что по-моему мнению является высшим пилотажем двуличия. Но это уже другая история.

Роман Цымбалюк