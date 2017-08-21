Закат Олега Феоктистова

В Администрацию Президента поступили документы об увольнении генерала Олега Феоктистова с военной службы. Информацию подтверждают также источники Новой газеты и The Bell.

После увольнения с должности руководителя службы безопасности и вице-президента Роснефти Феоктистов находился в отпуске и был зачислен в кадровый резерв. Как говорят источники, окончательное решение об увольнении Феоктистова было принято Президентом. Среди версий- генералу не простили новый виток его личного конфликта с Вороненковым, несмотря на просьбу закрыть вопрос. Как известно этот конфликт имел плохие последствия: Вороненков сбежал в Киев, начал активно давать интервью и вскоре был застрелен.

Существует версия, что заказчиком его убийства мог стать Виктор Курило. После отставки Феоктистова из Роснефти Игорь Сечин лично пытался изменить ситуацию и вернуть генерала на службу. В частности, предполагалось, что Феоктистов мог бы занять должность заместителя главы Службы экономической безопасности, курировать нефтянную отрасль и помогать Сечину возвращать в бюджет и внебюджетные структуры, утаенные чиновниками и бизнесмена денежные средства от сделок с продажей активов (чем он и занимался последние годы) . Но переубедить Президента не удалось и это стало серьезной потерей для Сечина.

Дело в том, что Феоктистов действительно считался профессионалом своего дела с нестандартным мышлением, быстротой принимаемых решений и завидной смелостью. Кроме того, он отлично знал суть многих вопросов, владел сетью доверенных лиц и умел правильно использовать Уголовный и Процессуальный кодексы, чтобы крепко держать человека в своей тальной хватке. Факт есть факт- заместитель главы Управления собственной безопасности ФСБ, а до этого основатель 6 Службы УСБ Олег Феоктистов после дела генерала ФСКН Бульбова стал одним из самых влиятельных людей на Лубянке. Генерал Феоктистов имел право личного доклада у Президента и напрямую работал с Сечиным. В современной истории спецслужб имя Феоктистова присутствует во всех громких делах последних 10 лет. Оперативные разработки Феоктистова привели к отставкам Якунина, Мурова, Кожина, Бельянинова. К аресту губернаторов и главы Системы Евтушенкова. К обыскам в Роснано и в Онэксиме.

Как говорят, Феоктистов первый раз попал в серьезную опалу в июле 2016 после обысков у директора ФТС Бельянинова. У генерала не было санкции публично демонстрировать обыски у человека, входившего в болижайший круг президентского общения. Инициатива генерала была расценена как переход некой черты. Кроме того, многие опасались, что Феоктистов слишком усилился на Лубянке и располагает большим объемом информации. В августе 2016 Феоктистова увольняют из УСБ и переводят в резерв. Карьеру генералу спасает Игорь Сечин, который забирает Феоктистова к себе в Роснефть. Здесь генерал полностью погружается в проблему Башнефти (в том числе, видимо получая оперативные материалы на членов Правительства), активно участвует в подготовке процесса против АФК Система и Транснефти, а также участвует в разработке министра Улюкаева. Но в его положении после ухода с Лубянки что-то произошло. Серьезной неприятностью для генерала стал арест хорошо знакомых ему руководителей СБ Следственного комитета Максименко и Ламонова. А также разработка сотрудниками СЭБ дела полковника Захарченко и полковника Сенина. Для Феоктистова это был плохой сигнал.

Как говорят, феномен Феоктистова можно сравнить только разве с историей Коржакова, когда против влиятельного силовика объединились испуганные чиновники и бизнесмены. Правда в нашем случае, Олег Феоктистов так и не стал самостоятельным игроком, он был важным, но все-таки участником группы Игоря Сечина. Но феномен Феоктистова в том, (и его точно определяет Новая газета)- что благодаря одному генералу (даже не входившему в состав Коллегии ведомства) огромная структура ФСБ получила контроль над правоохранительными и фискальными органами. Между тем, у этой истории есть и еще один урок, который говорит- надо знать меру своих возможностей. Видимо, действительно срабатывает механизм нейтрализации фигур в силовых структурах, которые способны просто создавать угрозу изменения алгоритма их существования. И тут неприкосновенных нет.

Незыгарь