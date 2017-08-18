Безруков попал в базу «Миротворца»

Один из самых популярных российских актеров, режиссер, продюсер, сценарист Сергей Безруков попал в базу Центра исследования преступлений против основ национальной безопасности Украины «Миротворец».

Об этом сообщает сайт организации.

«Миротворец» пишет, что актер сознательно нарушал государственную границу Украины, участвовал в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма. В том числе во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида».

Напомним, что Безруков подписал открытое письмо российских деятелей культуры, приветствовавшее аннексию Крыма.

В марте 2014 года актер Сергей Безруков назвал российскую оккупацию Крыма «наведением порядка» и «помощью крымчанам».