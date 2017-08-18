За месяц задержано три группы российских диверсантов

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что за последний месяц украинские спецслужбы задержали три группы российских диверсантов.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

“В Харькове 17 июля мы задержали руководителя и главного исполнителя такой группы, которую подготовило Главное управление Генштаба РФ. Они получили задачу убить нескольких общественных и государственных деятелей Украины”, – сообщил он. Для одного из убийств должен был использовать квадрокоптер.

Фамилии этих деятелей он называть не стал.

“Следующая группа была задержана 13 июля в городе Мариуполе. Эта группа планировала взорвать одно из подразделений Национальной гвардии. Члены группы были задержаны как раз во время закладки противпехотной мины возле этого подразделения. Эта мина российского производства, ПОМ-2П1 она называется”, – заявил он.

“Мы уже сообщали, что задержали двух диверсантов, которые осуществили подрыв автомобиля в городе Одесса 24 июля этого года. В тот же день был задержан тот, кто взрывал этот автомобиль. На выходе в неподконтрольную территорию был задержан тот, кто ему помогал”, – рассказал Грицак.

Напомним, в начале августа одесский диверсант получил 13 лет тюрьмы за изготовление бомб. Мужчина входил в состав группировки, обезвреженной в 2015 году.