«Гуляй Поле»

За месяц задержано три группы российских диверсантов

18.08.2017

За месяц задержано три группы российских диверсантов

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что за последний месяц украинские спецслужбы задержали три группы российских диверсантов.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

“В Харькове 17 июля мы задержали руководителя и главного исполнителя такой группы, которую подготовило Главное управление Генштаба РФ. Они получили задачу убить нескольких общественных и государственных деятелей Украины”, – сообщил он. Для одного из убийств должен был использовать квадрокоптер.

Фамилии этих деятелей он называть не стал.

“Следующая группа была задержана 13 июля в городе Мариуполе. Эта группа планировала взорвать одно из подразделений Национальной гвардии. Члены группы были задержаны как раз во время закладки противпехотной мины возле этого подразделения. Эта мина российского производства, ПОМ-2П1 она называется”, – заявил он.

“Мы уже сообщали, что задержали двух диверсантов, которые осуществили подрыв автомобиля в городе Одесса 24 июля этого года. В тот же день был задержан тот, кто взрывал этот автомобиль. На выходе в неподконтрольную территорию был задержан тот, кто ему помогал”, – рассказал Грицак.

Напомним, в начале августа одесский диверсант получил 13 лет тюрьмы за изготовление бомб. Мужчина входил в состав группировки, обезвреженной в 2015 году.

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