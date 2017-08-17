Может ли российская молодежь построить демократическое общество?

12 августа во всем мире отмечался объявленный ООН Международный день молодежи. Этот день призван привлечь внимание к таким культурным и социальным вопросам, как гражданская активность, устойчивое развитие, безработица, бедность, миграция, связь поколений и т.д. Чувствуя на себе всю нестабильность и несправедливость социального устройства, молодые люди могут достаточно ярко представлять образ будущего и модели перемен. Ситуация в России не является исключением.

Летом этого года большой резонанс вызвала история ученицы из одного из южных регионов России, которая на школьном выпускном со сцены заявила, что ее одноклассница получила золотую медаль только благодаря маме-чиновнице. Видео с ее выступлением облетело российский сегмент Интернета, стало предметом обсуждений, попало на страницы сетевых и печатных изданий, а также, к удивлению многих, стало причиной проверки Следственным комитетом правомерности выдачи медали.

Позже, когда скандал вокруг выпускного стал набирать обороты, девушка написала на своей странице в Instagram: «Честно говоря, я даже не знаю, где находится грань наглости у моей одноклассницы и ее матери, которая является руководителем управления образования района. Знаете, каково это, когда ты всю свою жизнь пашешь, учишься, не спишь ночами, потому что не имеешь права не ответить на любом уроке, а человек, который ни разу в течение года не ответил ни по одному уроку, стоит с тобой на одной сцене и получает с тобой точно такую же медаль за успехи в обучении?»

Материалы в СМИ и социальных сетях о молодежи, ее ценностях и взглядах на жизнь вызывают интерес у читающей публики, экспертов и политиков. Обсуждаются споры учащихся с преподавателями о текущей российской политике или об оценках исторических событий. Обсуждается участие школьников и студентов в организованных оппозицией уличных акциях в Москве и регионах.

Кажется, от современной российской молодежи не ожидают, что она способна публично высказывать и проявлять свою гражданскую позицию. Согласно данным опросов близкого к властям Всероссийского центра изучения общественного мнения, среди качеств, присущих российской молодежи, респондентами были названы: законопослушность, общительность, активность, патриотизм, любовь к спорту, положительное отношение к российским властям и т.д.

Активность – одна из характеристик, которой наделяет себя современная российская молодежь. Под активностью в этом случае понимается прежде всего различная общественно-полезная деятельность – например, в школьных и студенческих организациях, экологических и волонтерских объединениях, спортивных клубах и творческих кружках.

В основном такие формы активности связаны с поддержкой со стороны государственных учреждений и в значительной степени становятся частью патриотического контекста – большинство опрошенных молодых россиян заявляют о желании по окончании вуза остаться жить и работать в России, считая, что важно быть полезным в своем государстве. При этом значительное количество молодых людей заявили, что хотели бы иметь возможность жить за границей – получить дополнительное образование или устроиться там на работу.

«Когда во время интервью мы спрашивали у респондентов, что стоит за их патриотическими чувствами, нам говорили о привычных вещах, стереотипах. Чувства могли не коррелировать с желанием остаться, служить в армии, с жертвенностью, которая сейчас часто приписывается молодежи. То есть сегодня можно говорить о патриотизме как об определенном способе присоединения к большинству. Это прагматический патриотизм. Он может быть выгодным коммерчески или статусно», – говорит социолог Елена Омельченко.

Современная российская молодежь, выросшая в цифровую эпоху, в отличие от старших поколений в значительной степени получает информацию из Интернета. Эта информация разнообразна. В то же время молодежь активно пользуется в повседневной жизни технологиями, в подавляющем большинстве разработанными за рубежом – в США, Западной Европе, Восточной Азии.

Вместе с тем, по данным социологов, отношение российской молодежи к Западу неоднозначно. Указывается, что половина опрошенных считает, что отношения могут быть дружескими, в то время как другая половина уверена: между Россией и Западом всегда будет «некоторое недоверие». При этом заметно более критическое отношение к США. Исследователи отмечают, что антипатии молодых россиян ситуативны и меняются в зависимости от политической и медийной «повестки дня». Как объясняют эксперты, транслируемые медиа провластные дискурсы воспроизводятся и в молодежной среде.

Одновременно исследователи отмечают появление «низовых» активистских молодежных групп (например, организация культурных мероприятий, велопробегов, борьба с рекламой проституции) и стремление молодежи включаться в не связанные с государством гражданские инициативы (например, волонтерские и благотворительные проекты, инициативы, связанные с организацией городского пространства и проблемами ЖКХ). Возникновение таких инициатив характерно, скорее, для Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других крупных городов.

Появляются яркие примеры борьбы молодых людей на своем рабочем месте за свои трудовые права. В последние годы молодые работники играли ключевую роль в возникновении большого количества профсоюзных организаций в пищевом секторе, автопромышленности, секторе быстрого питания, образовании, здравоохранении, журналистике, а также в проведении резонансных забастовок и трудовых протестов в ряде секторов.

Внимание общественности и СМИ в разное время было обращено к забастовкам работников автопредприятий «Форд» во Всеволожске, «Фольксваген» и «Бентелер Аутомотив» в Калуге, работниц фабрики мороженого «Инмарко» в Омске, забастовкам и акциям протеста работников сетей быстрого питания в Москве, Воронеже и Ростове-на-Дону, акциям протеста медработников в Москве, Ижевске, Уфе и других городах. В этих протестах молодые работники принимали активное участие, поскольку были недовольны условиями и оплатой труда.

«Наблюдается мощный патриотический дискурс (в школах, институтах), объясняющий многое для молодых людей. Молодежь выходит из своего ближайшего окружения и пытается решать более сложные задачи общества. Это происходит в том числе за счет развития политического и критического мышления. Молодежь стала более рефлексивной», – отмечает эксперт Центра изучения гражданского общества и прав человека, социолог Карин Клеман.

По мнению социолога Елены Омельченко, посредством напрямую не связанных с политикой инициатив происходит вовлечение молодежи в политику. Это происходит на фоне крайне низкого доверия молодых людей к политическим партиям и государственным институтам. Одновременно можно наблюдать формирование новых связей в среде молодежи – «солидарностей», для формирования которых могут быть важны определенные ценностные ориентиры.

Проблемы безработицы, проявления социального неравенства и коррупции, насаждение в школах и вузах патриотического воспитания и традиционных ценностей вызывают недовольство среди молодых людей. По крайней мере, среди наиболее активной части молодежи. Современные средства коммуникации и социальные сети позволяют молодым людям публично высказывать свою позицию и критику, дискутировать со своими сверстниками и представителями других поколений – как из России, так и из других стран.

По данным Высшей школы экономики, большинство опрошенных студентов российских вузов считают, что государство должно обеспечивать социальное равенство и равенство доходов, гарантировать занятость и высокий уровень жизни, обеспечивать бесплатное образование и здравоохранение. Такие взгляды озвучивают студенты как в столичных вузах, так и в отдаленных регионах страны.

Одновременно исследователи отмечают, что хотя большинство опрошенных студентов заявляют о необходимости преобразований в стране, лишь немногие из них готовы предпринимать активные действия для их осуществления. «Студенты ждут, что все произойдет само собой, без их вмешательства», – говорят эксперты.

Молодежь – как учащаяся, так и работающая – пока слабо участвует в обсуждениях путей развития и реформирования страны. Однако вовлечение в трудовую деятельность, приобретение жизненного опыта и опыта общественного участия постепенно может привести молодых людей к пониманию возможностей и механизмов собственного индивидуального и коллективного влияния на политические события.

Действующие и формирующиеся на наших глазах «низовые» гражданские институты становятся площадкой для формирования мировоззрения современных молодых людей и механизмов коллективного участия. От того, смогут ли эти созданные «снизу» институты выжить и развиться, сохранив свой демократический характер, будет зависеть развитие российского общества в течение последующих десятилетий.

Александр Нурик, ipg-journal.io.