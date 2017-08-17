СБУ выявила женщину-агента ФСБ

Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ выявили сотрудницу херсонского Управления, сотрудничавшую с российскими спецслужбами.
Женщина передавала представителю ФСБ РФ служебную информацию с ограниченным доступом. Об этом сообщается на сайте СБУ.
«Сотрудник СБУ, который согласился работать на врага, не избежит справедливого суда», — отметил глава ведомства Василий Грицак.
В отношении сотрудницы СБУ, сотрудничавшей с российскими спецслужбами, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Во время досудебного следствия женщина будет находиться под арестом.