«Гуляй Поле»

СБУ выявила женщину-агента ФСБ

17.08.2017

СБУ выявила женщину-агента ФСБ

Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ выявили сотрудницу херсонского Управления, сотрудничавшую с российскими спецслужбами.

Женщина передавала представителю ФСБ РФ служебную информацию с ограниченным доступом. Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Сотрудник СБУ, который согласился работать на врага, не избежит справедливого суда», — отметил глава ведомства Василий Грицак.

В отношении сотрудницы СБУ, сотрудничавшей с российскими спецслужбами, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Во время досудебного следствия женщина будет находиться под арестом.

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