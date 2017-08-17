Интерпол объявил в розыск картины, переданные оккупантами в музей Крыма

52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Автономной Республики Крым на странице в Facebook.
«Среди них такие экспонаты мирового значения: «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, «Дорога в лесу» Ивана Шишкина, «Болото» Исаака Левитана и другие», — отметили в ведомстве.
Ориентировочная оценочная стоимость музейных предметов по состоянию на 20 марта 2014 года составляла 1 млн. 324 тыс. долларов США.
«Объявление культурных ценностей в розыск Интерпола ускорит процесс их возвращения в Музейный фонд Украины. Прокуратурой будет предоставляться правовая оценка по каждому факту незаконного завладения и использования достояния, которое принадлежит другому государству. В том числе, виновные лица будут отвечать перед законом», — заявил прокурор АРК Гюндуз Мамедов.
Напомним, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама отказался возвращать в оккупированный Крым коллекцию экспонатов, вывезенных в 2014 году, до аннексии полуострова Россией, на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в амстердамский музей Алларда Пирсона.
В составе экспозиции в музее Амстердама были представлены экспонаты из «Центрального музея Тавриды», «Керченского историко-культурного заповедника», «Бахчисарайского историко-культурного заповедника» и «Национального заповедника «Херсонес Таврический».
В январе музеи Крыма подали апелляцию на решение Окружного суда Амстердама.