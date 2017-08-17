Интерпол объявил в розыск картины, переданные оккупантами в музей Крыма

52 картины Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Автономной Республики Крым на странице в Facebook.

«Среди них такие экспонаты мирового значения: «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, «Дорога в лесу» Ивана Шишкина, «Болото» Исаака Левитана и другие», — отметили в ведомстве.

Ориентировочная оценочная стоимость музейных предметов по состоянию на 20 марта 2014 года составляла 1 млн. 324 тыс. долларов США.