«Гуляй Поле»

Российской поэтессе запрещен въезд в Украину

17.08.2017

Российской поэтессе запрещен въезд в Украину

Еще одной гражданке России за незаконное пересечение границы с оккупированным Крымом запрещен въезд в Украину.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

«Вчера (16 августа) список не въездных артистов пополнила еще одна особа. Это гражданка РФ, поэтесса Ирина Астахова. Ее пограничники выявили в аэропорту Одессы во время оформления пассажиров, которые следовали в Минск», — написал он.

По словам Слободяна, Астахова во время беседы с пограничниками сама подтвердила факт посещения временно оккупированного полуострова.

«В соответствии с действующим законодательством принято решение о запрете гражданке РФ въезда в Украину сроком на 3 года», — отметил спикер ведомства.

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