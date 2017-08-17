Российской поэтессе запрещен въезд в Украину

Еще одной гражданке России за незаконное пересечение границы с оккупированным Крымом запрещен въезд в Украину.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

«Вчера (16 августа) список не въездных артистов пополнила еще одна особа. Это гражданка РФ, поэтесса Ирина Астахова. Ее пограничники выявили в аэропорту Одессы во время оформления пассажиров, которые следовали в Минск», — написал он.

По словам Слободяна, Астахова во время беседы с пограничниками сама подтвердила факт посещения временно оккупированного полуострова.