Россия не отдала Украине заключенного, осужденного в Крыму до оккупации

РФ отказалась передать Украине Андрея Лугина, осужденного в Крыму до аннексии полуострова, и который незаконно был перемещен в колонию на территории России.

Как сообщают правозащитники из Крымской правозащитной группы, 1 августа Лугин получил письменный отказ из Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ.

«В документе сказано, что Лугин является гражданином РФ, и по этой причине не может быть передан властям Украины».

Супруга заключенного, Ирина, утверждает, что Лугин не получал российский паспорт и имеет только украинское гражданство.

Ирина Лугина также заявляет, что условия содержания в «Исправительной колония № 1 Республики Мордовия», где сейчас содержат крымчанина, угрожают жизни и здоровью ее супруга. Ему не оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Посылку, которую родственники передали Лугину больше месяца назад, 12 июля 2017 года, он до сих пор не получил. По информации жены, от крымчанина требуют, чтобы он написал, что не имеет претензий к руководству колонии», — отметили правозащитники.

Как ранее сообщал сайт «15 минут», в апреле осужденный в Крыму гражданин Украины Андрей Лугин перерезал себе вены в знак протеста против своего повторного перемещения на территорию Республики Мордовия (РФ) и отсутствия надлежащего медицинского обслуживания. Заключенный отказывался признавать себя гражданином России и требовал немедленно решить вопрос его передачи на материковую часть Украины. У Лугина есть ряд тяжелых заболеваний, но медицинская помощь заключенному не предоставляется.

Семья Лугина проживает в Крыму, однако российские власти вывезли украинца из Крыма в одну из колоний Мордовии. В марте 2017 года Лугина привезли из Мордовии в Симферополь для проведения каких-то следственных действий и обещали оставить в Крыму. Однако после его вновь перевезли в Мордовию.

Напомним, Лугин был осужден еще в 2010 году приговором Апелляционного суда АРК. Решение вступило в силу в 2012 году по решению Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. После аннексии он впервые был перемещен с полуострова на территорию России Федеральной службой исполнения наказаний РФ в середине 2016 года.