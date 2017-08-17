Избирательного шоу в России не будет

Как известно,легитимность царской власти основывалась формально на акте о престолонаследовании, таинстве помазания на царство и присяге на верноподданство императору. Легитимность советского режима была уже совершенно иной и основным ее формальным институтом была показная массовая поддержка населением “блока коммунистов и беспартийных”. Эту массовость демонстрировали на выборах всех уровней- где выборов не было, но была явка (отсюда 99,98) и,конечно же, на ежегодных демонстрациях трудящихся. При этом фактическая легитимность советского режима опиралась на принятии населением идеологии нового справедливого общества и признания за КПСС “руководящей роли”.

В России постсоветской легитимность виделась в результатах выборов и референдумов. Был всенародно избранный президент Ельцин, работали всенародно избранные депутаты и губернаторы. Длился этот период не долго. После 1993-1999 гг. концепция легитимности власти в постсоветской России серьезно изменилась. Новая Конституция закрепила модель сверхпрезидентской республики. Борис Ельцин, как известно, считал – кто президент, у того и власть.

В эпоху 2000х показателем легитимности власти стала высокая явка избирателей на выборах, проведение кампании в один тур, минимизация конкурентности. Результаты выборов все годы крутились вокруг “идеальной президентской явки” в 70 процентов: выборы 2000 -68,64; выборы 2004 – 64,38; выборы 2008 – 69,6; выборы 2012-65,34. Для ГосДумы планка явки была ниже (хотя и тут все относительно: 1999- 61,8; 2003-55,7; 2007-63,7; 2011-60,2) Для региональных и местных выборов планку вообще сняли, а затем собрали избирательные кампании в “единый день голосования”. Иными словами: люди пришли, выборы прошли, скандалов избежали. Формальная корректность и соответствие принципам выборов – это было наше понимание легитимности.

При Володине (и тут случилась Болотная) в концепцию легитимности были внесены правки. Первая идея Володина – явка должна соответствовать “мировой практике”. (Вот в США это 54-58 процентов). Высокая явка лишь раздражает людей и бессмысленна- так как размывает результат. Вторая идея Володина – показывать наличие конкуренции на выборах, пусть даже иммитационной. Конкуренция, в прочтении Володина, должна была стать тем элементом, который обеспечивал признание выборов со стороны скептиков и недовольных. Отсюда и кампания “за соблюдение процедур”, и праймериз Единой России, и идея создания нового политического класса, и допуск оппозиции в избирательные кампании. Но Володинские идеи потерпели фиаско в 2016 году по причине их неприятия самой системой и аппаратных конфликтов. Результат явки на выборы в ГосДуму в 47,88 процентов вызвал недовольство Кремля; и даже “иммитационная конкуренция” привела в Думу большое количество региональных лоббистов – и Володин отправился отлаживать работу новой Думы в режиме ручного управления.

Теперь концепция легитимности снова в состоянии пересмотра. Отказались от володинской иммитационной конкурентности. Упор сделан на межэлитный консенсус, а гарантом легитимности в регионах отныне будет Кремль и лично Президент. Избирательного шоу не будет, упор отныне делают на Смыслы. Соответственно, явка должна быть оптимальной. Легитимность власти,видимо, будет теперь прочитываться как легальность (чистота процедуры) выборов, консенсус элит, авторитет (и признаваемость избирателями) Лидера-носителя Смыслов.

Незыгарь.