С какими территориями Россия рассталась добровольно

Россия не передавала Казахстану озеро Сладкое в Новосибирской области, оно просто усохло, прокомментировали представители ФСБ информацию об уступке соседнему государству части территории. Сообщения о передаче озера было опубликована на сайте местной администрации, позже его удалили.

В Астане также отметили, что государственная граница делит пересыхающее на лето озеро в пропорции 70:30 в пользу Казахстана.

Делимитация (то есть договоренность о том, где заканчивается территория одного государства и начинается другого) границы между Россией и Казахстаном закончилась в 2005 году. Демаркация (установка соответствующих знаков, например, пограничных столбов) продолжается до сих пор.

Граница России – самая длинная в мире. Ее протяженность без учета аннексированного Крыма составляет почти 61 тысячу километров – почти столько же, сколько было у СССР.

После объявления независимости Россия унаследовала старые территориальные споры, а границы с новыми государствами – бывшими республиками в составе Союза – до 1991 года никто не воспринимал всерьез.

В течение последних 26 лет Россия подписала договоры о границах почти со всеми соседями, при этом часто соглашаясь с их территориальными претензиями. В отличие от озера Сладкого, земли и моря действительно передавались другим государствам.

Норвегия

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг (сейчас – генсек НАТО) подписали договор о разграничении морских пространств в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. 175 тысяч квадратных километров спорной акватории государства поделили пополам.

Эту акваторию СССР объявил своей в одностороннем порядке в 1926 году. Норвегия претензии на море заявила значительно позже, в 1976 году, и также в одностороннем порядке.

Государства не могли договориться 40 лет. Попытка СССР начать добычу нефти и газа в 80-х была заблокирована Норвегией. Район был открыт только для рыболовства, при этом последние несколько лет до подписания соглашения власти королевства несколько раз задерживали российские траулеры.

Китай

Советский Союз завладел некоторыми территориями Дальнего Востока в период, когда Китай был разделен гражданскими войнами, а значительная его часть была оккупирована Японией. КНР эта ситуация не устраивала. Первая попытка договориться о границе произошла в 1964 году: проект уже был подготовлен, но в тот момент Леонид Брежнев сместил Никиту Хрущева. Нового лидера предложения по границе не устроили.

В 1969 году несколько приграничных конфликтов, спровоцированных Китаем, чуть не привели к полномасштабной войне между двумя социалистическими государствами. В бою на острове Даманский погибли сотни человек, на озере Жаланашколь (сейчас – Казахстан) – десятки.

В 1991 году президент СССР Михаил Горбачев подписал договор, по которому часть границы между странами проходила по фарватеру Амура. Но, как говорил позже глава МИД России Сергей Лавров, статус островов на реке стороны так и не определили.

В октябре 2004 года президент России Владимир Путин согласился передать Китаю три участка земли общей площадью 337 квадратных километров: половину острова Большой на реке Аргунь, остров Тарабаров целиком и примерно треть острова Большой Уссурийский на Амуре.

С протестами против передачи островов Китаю выступали в КПРФ. Коммунисты говорили, что на спорных островах были дачи жителей расположенного неподалеку Хабаровска. Два члена запрещенной на тот момент Национал-большевистской партии получили за акцию “Острова – наши” по 10 месяцев лишения свободы.

Азербайджан

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев передал Азербайджану два дагестанских села – Храх-Уба и Урьян-Уба. Азербайджан получил около 148 гектаров земли.

Эти села образовались на месте временных пастушьих стоянок в начале XX века. Там компактно проживали лезгины. После распада СССР оба села оказались внутри Азербайджана без выхода к границе – то есть стали российскими эксклавами.

После передачи сел их жители попросились в Россию. По данным “Лезгинского информационного портала”, переселиться в Дагестан решили 410 жителей Храх-Убы и 13 – из Урьян-Убы.

“Пятый год мы разбросаны по стране, не имея своих очагов. Многие жители находятся на съемных квартирах. Каждый год нам обещают помочь наши властные структуры, но реально ничего не делается”, – жаловался на встрече с представителем главы Дагестана лидер переселенцев.

США

В июле 1990 года, за полтора года до распада СССР, министр иностранных дел Эдуард Шеварнадзе (позже – президент Грузии) и глава Госдепа США Джеймс Бейкер подписали соглашение о разделе акватории Берингова пролива. Парламент СССР не успел его ратифицировать. В российской Госдуме соглашение обсуждалось, но получило негативные оценки.

Несмотря на отсутствие ратификации Россией, соглашение де-факто действует на основе обмена нотами между МИД СССР и Госдепартаментом США.

По условиям соглашения в Беринговом море к США отошли:

— часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тысячи квадратных километров, фактически переданная Советским Союзом Соединенным Штатам в 1977 году;

— часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысяч квадратных километров;

— участок континентального шельфа площадью 46,3 тысяч квадратных километров в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий.

При этом Россия получила 4,6 тысячи квадратных километров континентального шельфа.

Настоящее Время.