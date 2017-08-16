Каждый второй поднятый бокал боярышника − за мир. За мир без украинцев

Официально заявляю − войны в Украине нет. Все четыре года нас обманывали и продолжают лгать, чтобы отвлекать от главных и по-настоящему важных событий − рэп-батл, инициативы Поклонской, молитвенные стояния против кинофильмов, перекладывание плитки в Москве, уход Малахова, экстравагантный наряд Лолиты, игра Ахмат − Зенит и возможная индексация пенсии на 13 рублей.

Они держат нас за дураков, считая, что мы поведемся на ежедневные смерти украинских солдат в результате вторжения РФ на восток Украины. Россияне − не дураки и всегда выступали против войны, если бы сейчас там была война, то, наверное, бы каждый россиянин выступил против войны. Как он сделал в Первую Чеченскую, как сделал во Вторую Чеченскую, как сделал в Грузинскую, как сделал в Сирийскую. Ведь все помнят антивоенные митинги россиян. Все же помнят? Ну, хотя бы кто-нибудь помнит? А они были, просто нам пытаются запудрить мозги ежедневной кровью в Украине, которую на ее земли принесли российские оккупанты. За этой агрессивной русофобской пропагандой, конечно, не заметишь, что каждый второй поднятый бокал боярышника в стране любви и добра − за мир. За мир без украинцев. А вот то, что россияне хотят разбомбить Киев, сбросить атомную бомбу на Вашингтон и вообще уничтожить и поработить все другие народы этой планеты − это и есть пацифизм. Если уничтожить всех, то тогда не с кем будет воевать и воцариться утопия.

У нас очень мощная оппозиция. Она говорит, что коррупция − это плохо и обсуждает рэп-батлы. И между прочим против войны, т.к. это дорогое удовольствие. Да-да, против! И оппозиция это четко сказала на дебатах с военным преступником и массовым убийцей, мол, воевать нам не надо − от этого и без того бедный россиянин становится еще беднее. С эмпатией и моральным здоровьем у нас все в порядке. С целеполаганием тоже. Хватит постоянно лезть с украинским горем в повестку России. Кто будет вести «Пусть говорят» после Малахова − вот это действительно вопрос серьезный, а не какие-то там десятки тысяч осиретвших украинских семей из-за русского мира.

Что для них семья и братство? Мы кажется уже четко сказали, что мы братья, родные, роднулички. Если они не уважают наши семейные ценности, то это не наши проблемы. Когда мы ходили по разрушенному нами Славянску, то почему ни один украинский брат не вышел к нам с хлебом солью? Мы же пришли в гости, а братья так не поступают. Так поступают нацисты и фашисты. Вместо того, что по-братски отдать нам свою страну и жить всем в мире, имея все привилегии нашей колонии, они начали по нам стрелять. А сегодня нас все пытаются отвлечь какой-то войной, когда мы даже не начинали стрелять в ответ, ну, тысячи убитых − это мы еще не начинали, а только разминаемся. Очень тяжело знаете, поднимать руку на своих братьев, один народ ведь. Нет и лезут, и лезут со своей войной. Заняться что ли больше нечем?

Мы что ли за нее отвечаем? Да мы никогда в жизни ни за что не отвечали. Наше дело малое − рожать, бухать, молиться, смотреть телевизор, обожать Путина, следить за рэп-батлами. А кто там воюет мы не в курсе. Нам все равно наших 200-х детей не выдают. Может они просто заблудились. Да и не жалко, мы рожать любим, умеем, практикуем − не подкачаем. За родину!

Александр Тверской.