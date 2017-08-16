В Крыму массово отключают электричество

Со вчерашнего дня, 15 августа, и по настоящее время в оккупированном Россией Крыму по причине неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) происходят массовые аварийные отключения электроснабжения.

Об этом заявляют в министерстве энергетики РФ.

Вчера без света остались 53 населенных пунктов (около 9 050 человек). Сегодня без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов (около 1 600 человек).

Отмечается, что на данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы, к которым привлечено 8 бригад в составе 17 человек и 8 единиц специальной техники.

В Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной прошлого года, продолжаются отключения электричества.

Ранее оккупационные власти Крыма заявили, что значительная часть генераторов на полуострове оказалась в нерабочем состоянии.