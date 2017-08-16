Министр обороны Украины заявил, что страна готова к российскому вторжению во время “Запад-2017”

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Генштаб ВСУ предусмотрел меры в случае вторжения армии России в ходе российско-белорусских военных учений “Запад 2017”, которые пройдут 14-20 сентября.

Об этом сообщает УНИАН.

“Мы отслеживаем ситуацию. Мы знаем обо всех передвижениях российских войск к нашей границе. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые есть, и которые несут собой те учения”, – отметил Полторак.

“Генеральный штаб предусмотрел ряд мер, которые были бы адекватными этим угрозам”, – добавил он, подчеркнув, что речь идет об “угрозе вторжения”.

Министр обратил внимание, что угроза российского вторжения сохраняется независимо от проведения учений.